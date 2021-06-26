У Харкові чоловік з каструлею на голові розтрощив McDonald's (відео)

Буйство у фастфуді сталося під ТРЦ "Французький бульвар" на вулиці Академіка Павлова цієї ночі.

Повідомляється, що чоловік в "шоломі" з рюкзаком підійшов до машини, в якій хтось очікував своє замовлення, і раптово пшикнув у транспорт з балончика.

Після цього забіг на відкриту територію літнього майданчика, почав кидати таці, перевертати стіл, щось кричав.

На щастя, в цей нічний час відвідувачів майже не було, і від дій неадеквата ніхто не постраждав.

Незабаром чоловіка затримали правоохоронці. На кадрах можна побачити, як він лежить на землі з наручниками на руках за спиною, і б'ється головою з одягненою каструлею об асфальт.

Попереджаємо, на відео звучить ненормативна лексика!

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Користувачі Мережі в коментарях почали іронізувати над дивною ситуацією, а неадекватну поведінку чоловіка пов'язують, серед іншого, з ймовірним вживанням наркотиків.