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В Харькове мужчина с кастрюлей на голове растрощил McDonald's (видео)

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Харьков, Суббота 26 июня 2021 14:44
В Харькове мужчина с кастрюлей на голове растрощил McDonald's (видео) Фото: в Харькове неадекват "напал" на McDonald's (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове мужчина в трусах и майке с кастрюлей на голове ворвался на летнюю площадку McDonald's, и устроил там погром. Перед этим неадекват задул из газового баллончика автомобиль, который стоял напротив McDrive. Инцидент сняли на видео очевидцы, и кадры попали в сеть.

Об этом 26 июня передает "h_saltovka" в Instagram.

Буйство в фастфуде произошло под ТРЦ "Французский бульвар" на улице Академика Павлова этой ночью.

Сообщается, что мужчина в "шлеме" с рюкзаком подошел к машине, в которой кто-то ожидал свой заказ, и внезапно пшикнул в транспорт из баллончика.

После этого забежал на открытую территорию летней площадки, принялся бросать подносы, переворачивать стол, что-то кричал.

К счастью, в это ночное время посетителей почти не было, и от действий неадеквата никто не пострадал.

Вскоре мужчину задержали правоохранители. На кадрах можно увидеть, как он лежит на земле с наручниками на руках за спиной, и бьется головой с надетой кастрюлей об асфальт.

Предупреждаем, на видео звучит ненормативная лексика!

Видео: в Харькове неадекват с кастрюлей на голове устроил погром в McDonald's

Пользователи сети в комментариях принялись иронизировать над странной ситуацией, а неадекватное поведение мужчины связывают, среди прочего, с вероятным употреблением наркотиков.

  • Солевые плавятся на жаре
  • Шлем 2-го уровня
  • Кастрюлеголовый получается...
  • Даже кастрюля на голове не помогла ему от влияния ретроградного Меркурия
  • Под солью, еще и перегрелся!

Ранее сообщалось, что в киевском ТЦ неадекват-поклонник "русского мира" устроил дебош.

Также мы писали о том, что недавно в Мариуполе в кафе устроили драку со стрельбой, и в результате инцидента был ранен человек.

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МакДональдз Харьков погром неадекват
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