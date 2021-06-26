В Харькове мужчина с кастрюлей на голове растрощил McDonald's (видео)

В Харькове мужчина в трусах и майке с кастрюлей на голове ворвался на летнюю площадку McDonald's, и устроил там погром. Перед этим неадекват задул из газового баллончика автомобиль, который стоял напротив McDrive. Инцидент сняли на видео очевидцы, и кадры попали в сеть.

Об этом 26 июня передает "h_saltovka" в Instagram .

Буйство в фастфуде произошло под ТРЦ "Французский бульвар" на улице Академика Павлова этой ночью.

Сообщается, что мужчина в "шлеме" с рюкзаком подошел к машине, в которой кто-то ожидал свой заказ, и внезапно пшикнул в транспорт из баллончика.

После этого забежал на открытую территорию летней площадки, принялся бросать подносы, переворачивать стол, что-то кричал.

К счастью, в это ночное время посетителей почти не было, и от действий неадеквата никто не пострадал.

Вскоре мужчину задержали правоохранители. На кадрах можно увидеть, как он лежит на земле с наручниками на руках за спиной, и бьется головой с надетой кастрюлей об асфальт.

Предупреждаем, на видео звучит ненормативная лексика!

Видео: в Харькове неадекват с кастрюлей на голове устроил погром в McDonald's

Пользователи сети в комментариях принялись иронизировать над странной ситуацией, а неадекватное поведение мужчины связывают, среди прочего, с вероятным употреблением наркотиков.