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У Харкові чоловік з каструлею на голові розтрощив McDonald's (відео)

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Харків, Субота 26 червня 2021 14:44
У Харкові чоловік з каструлею на голові розтрощив McDonald's (відео) Фото: у Харкові неадекват "напав" на McDonald's (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові чоловік у трусах і майці з каструлею на голові увірвався на літній майданчик McDonald's, і влаштував там погром. Перед цим неадекват задув з газового балончика автомобіль, який стояв навпроти McDrive. Інцидент зняли на відео очевидці, і кадри потрапили в мережу.

Про це 26 червня передає "h_saltovka" в Instagram.

Буйство у фастфуді сталося під ТРЦ "Французький бульвар" на вулиці Академіка Павлова цієї ночі.

Повідомляється, що чоловік в "шоломі" з рюкзаком підійшов до машини, в якій хтось очікував своє замовлення, і раптово пшикнув у транспорт з балончика.

Після цього забіг на відкриту територію літнього майданчика, почав кидати таці, перевертати стіл, щось кричав.

На щастя, в цей нічний час відвідувачів майже не було, і від дій неадеквата ніхто не постраждав.

Незабаром чоловіка затримали правоохоронці. На кадрах можна побачити, як він лежить на землі з наручниками на руках за спиною, і б'ється головою з одягненою каструлею об асфальт.

Попереджаємо, на відео звучить ненормативна лексика!

Відео: у Харкові неадекват з каструлею на голові влаштував погром у McDonald's

Користувачі Мережі в коментарях почали іронізувати над дивною ситуацією, а неадекватну поведінку чоловіка пов'язують, серед іншого, з ймовірним вживанням наркотиків.

  • Сольові плавляться на спеці
  • Шолом 2-го рівня
  • Кастрюлеголовий виходить...
  • Навіть каструля на голові не допомогла йому від впливу ретроградного Меркурія
  • Під сіллю, ще й перегрівся!

Раніше повідомлялося, що в київському ТЦ неадекват-шанувальник "русского мира" влаштував дебош.

Також ми писали про те, що нещодавно в Маріуполі у кафе влаштували бійку зі стріляниною, і в результаті інциденту був поранений чоловік.

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МакДональдз Харків погром неадекват
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