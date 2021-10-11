В Харькове местный депутат рассекает с африканским львом в автомобиле (видео)

В Харькове депутат горсовета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Джавид Саид ездит с африканским львом в автомобиле.
Об этом стало известно из Instagram депутата, где он опубликовал ролик с животнім в авто.
В одном из роликов животное в машине облизывает голову нардепа, а на другом выглядывает из окна новой Toyota Land Cruiser. Судя по видео, животное уже привыкло и сбежать не стремиться.
Правда, на одном из видео, где лев сидит на пассажирском сидении возле водителя, попытка животного выскочить из авто все же прослеживается.
Отметим, Джавид Саид официально внес в декларацию льва в 2020 году. Там указано, что в мае 2017 года он купил "чипированного льва".
Стоит отметить, что на странице нардепа в соцсети очень много фото с львом по кличке "Красавчик". Ниже вы можете посмотреть на снимки.
Как мы ранее сообщали, в Киеве бойцовский пес разодрал кошку.