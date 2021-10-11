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У Харкові місцевий депутат розсікає з африканським левом в автомобілі (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Харкові депутат міськради від Партії "Опозиційна платформа - за життя" Джавід Саїд їздить з африканським левом в автомобілі.

Про це стало відомо з Instagram депутата, де він опублікував ролик з твариною в авто.

Відео з левом в машині

В одному з роликів тварина в машині облизує голову нардепа, а на іншому визирає з вікна нової Toyota Land Cruiser. Судячи з відео, тварина вже звикла і втекти не прагнути.

Правда, на одному з відео, де лев сидить на пасажирському сидінні біля водія, спроба тварини вискочити з авто все ж простежується.

Лев задекларований

Зазначимо, Джавід Саїд офіційно вніс до декларації лева у 2020 році. Там зазначено, що в травні 2017 року він купив "чіпованого лева".

Варто відзначити, що на сторінці нардепа в соцмережі дуже багато фото з левом на прізвисько "Красавчик". Нижче ви можете подивитися на знімки.

Лев на прізвисько красень живе у нардепа ОПЗЖ (фото: instagram.com/0001_im)

Як ми раніше повідомляли, у Києві бійцівський пес роздер кішку.

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Харків