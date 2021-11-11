В Харькове медику "скорой" пришлось толкать машину автохама. А вот что бы сделали в США

В Харькове врачу "скорой" помощи пришлось выходить и выталкивать самостоятельно авто, что мешало ему добраться до адреса, по которому вызвали неотложку. А вот в США экстренным службам разрешается не церемониться с автохамами.
Смотрите ниже в материале Styler, как это происходит у нас, и как у них.
"У медиков тоже утро началось не с кофе", - сообщает один из харьковских Telegram-каналов.
Инцидент случился утром, 11 ноября, на Жасминовом бульваре. Предполагается, что водитель покидая авто не поставил его на паркинг, и машина просто откатилась.
"Оленье корыто перекрыло путь для скорой помощи. Медик самостоятельно оттолкнул авто, которое, вероятнее всего, скатилось с парковочного места", - говорится в сообщении.
В комментариях украинцы возмущаются забывчивостью автомобилиста и восхищаются находчивостью медика "скорой":
Экстренные службы в Штатах не церемонятся с водителями, которые плохо учили в автошколе правила парковки или же просто их игнорируют.
Смотрите в двух видео ниже, как поступают - в данном случае пожарные - с авто, которые мешают им добраться до места оказания помощи, или перекрывают гидранты.
Ранее мы писали, что в Киеве мотоциклист и водитель авто устроили жесткие разборки на скорости.