У Харкові медику "швидкої" довелося штовхати машину автохама. А ось що б зробили в США

"У медиків теж ранок почався не з кави", - повідомляє один з харківських Telegram-каналів.

Інцидент трапився вранці, 11 листопада, на Жасминовому бульварі. Передбачається, що водій залишаючи авто не поставив його на паркінг, і машина просто відкотилася.

"Оленяче корито перекрило шлях для швидкої допомоги. Медик самостійно відштовхнув авто, яке, найімовірніше, скотилося з паркувального місця", - йдеться в повідомленні.

У коментарях українці обурюються забудькуватістю автомобіліста і захоплюються винахідливістю медика "швидкої":

А потім пацієнти ниють, що "швидкі" так довго їдуть

Забув на паркінг поставити, з ким не буває

Водій швидкої їхав рятувати людину! Величезне йому спасибі! Молодець!

Як це відбувається в США

Екстрені служби в Штатах не церемоняться з водіями, які погано вчили в автошколі правила паркування або ж просто їх ігнорують.

Дивіться у двох відео нижче, як чинять - в даному випадку пожежники - з авто, які заважають їм дістатися до місця надання допомоги, або перекривають гідранти.