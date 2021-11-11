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У Харкові медику "швидкої" довелося штовхати машину автохама. А ось що б зробили в США

Автор: Світлана Мащенко

У Харкові лікарю "швидкої" допомоги довелося виходити і виштовхувати самостійно авто, що заважало йому дістатися до адреси, за якою викликали медиків. А ось в США екстреним службам дозволяється не церемонитися з автохамами.

Дивіться нижче в матеріалі Styler, як це відбувається у нас, і як у них.

"У медиків теж ранок почався не з кави", - повідомляє один з харківських Telegram-каналів.

Інцидент трапився вранці, 11 листопада, на Жасминовому бульварі. Передбачається, що водій залишаючи авто не поставив його на паркінг, і машина просто відкотилася.

"Оленяче корито перекрило шлях для швидкої допомоги. Медик самостійно відштовхнув авто, яке, найімовірніше, скотилося з паркувального місця", - йдеться в повідомленні.

У коментарях українці обурюються забудькуватістю автомобіліста і захоплюються винахідливістю медика "швидкої":

  • А потім пацієнти ниють, що "швидкі" так довго їдуть
  • Забув на паркінг поставити, з ким не буває
  • Водій швидкої їхав рятувати людину! Величезне йому спасибі! Молодець!

Як це відбувається в США

Екстрені служби в Штатах не церемоняться з водіями, які погано вчили в автошколі правила паркування або ж просто їх ігнорують.

Дивіться у двох відео нижче, як чинять - в даному випадку пожежники - з авто, які заважають їм дістатися до місця надання допомоги, або перекривають гідранти.

Раніше ми писали, що у Києві мотоцикліст і водій авто влаштували жорсткі розбирання на швидкості.

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