У Харкові медику "швидкої" довелося штовхати машину автохама. А ось що б зробили в США
У Харкові лікарю "швидкої" допомоги довелося виходити і виштовхувати самостійно авто, що заважало йому дістатися до адреси, за якою викликали медиків. А ось в США екстреним службам дозволяється не церемонитися з автохамами.
Дивіться нижче в матеріалі Styler, як це відбувається у нас, і як у них.
"У медиків теж ранок почався не з кави", - повідомляє один з харківських Telegram-каналів.
Інцидент трапився вранці, 11 листопада, на Жасминовому бульварі. Передбачається, що водій залишаючи авто не поставив його на паркінг, і машина просто відкотилася.
"Оленяче корито перекрило шлях для швидкої допомоги. Медик самостійно відштовхнув авто, яке, найімовірніше, скотилося з паркувального місця", - йдеться в повідомленні.
У коментарях українці обурюються забудькуватістю автомобіліста і захоплюються винахідливістю медика "швидкої":
- А потім пацієнти ниють, що "швидкі" так довго їдуть
- Забув на паркінг поставити, з ким не буває
- Водій швидкої їхав рятувати людину! Величезне йому спасибі! Молодець!
Як це відбувається в США
Екстрені служби в Штатах не церемоняться з водіями, які погано вчили в автошколі правила паркування або ж просто їх ігнорують.
Дивіться у двох відео нижче, як чинять - в даному випадку пожежники - з авто, які заважають їм дістатися до місця надання допомоги, або перекривають гідранти.
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