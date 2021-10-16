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В Харькове машинист метро отколошматил пассажира с пивом: драка попала на видео

Автор: Владимир Костырин

В Харькове в метро машинист в вагоне поезда избил мужчину, который распивал пиво, приставал к другим пассажирам и дебоширил в салоне. В итоге у работника подземки не выдержали нервы, и он решил проучить неадеквата, устроив порку. Инцидент сняли на видео очевидцы, и кадры разместили в сети.

Об этом передает Telegram-канал "Харьков 1654".

Случай произошел вчера вечером, 15 октября. По словам одного из пассажиров, буйный мужчина с пластиковой бутылкой пива устраивал беспорядок и цеплялся к людям, бил по зеркалу в вагоне.

Пассажиры не ввязывались в конфликт и не реагировали на такое поведение.

На одной из станций в салон тогда вошел разгневанный машинист метро и принялся колошматить мужчину. Остальные люди просто наблюдали за происходящим.

На кадрах видно, что работник метрополитена наносит противнику массу ударов наотмашь, а тот повалился на сидение и пытается отбиваться. Затем пассажир в попытке перейти к контратаке подскользнулся на луже разлитого пива и рухнул на пол.

Машинист после этого развернулся и отправился восвояси, оставив поверженного соперника. Тот огрызнулся, бросив вслед ругательства "пи**рас, бл**ь!", поднял свои наушники и отправился "зализывать раны".

На следующей остановке нетрезвого пассажира уже ждали полицейские.

В комментариях к публикации пользователи сети активно обсуждают реакцию машиниста на свинское поведение пассажира, и большинство поддерживает подобный метод воспитания, и критикует других граждан в салоне, не пожелавших вмешаться в ситуацию и сделать замечание на хамство. Также звучит утверждение, что после инцидента работника подземки якобы уволили, не ограничившись выговором за рукоприкладство.

Предупреждаем - на ролике присутствуют сцены насилия и звучит нецензурная брань!

Видео: в Харькове машинист метро проучил агрессивного пассажира с пивом прямо в салоне вагона

Ранее сообщалось, что в метро Киева произошла эпичная драка, которая случилась после конфликта двух мужчин на эскалаторе.

Также мы писали о том, что летом в метро Киева произошла драка из-за защитной маски.

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