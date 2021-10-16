У Харкові машиніст метро відколошматив пасажира з пивом: бійка потрапила на відео

У Харкові в метро машиніст у вагоні поїзда побив чоловіка, який розпивав пиво, чіплявся до інших пасажирів і бешкетував у салоні. У підсумку у працівника підземки не витримали нерви, і він вирішив провчити неадеквата, влаштувавши прочуханку. Інцидент зняли на відео очевидці, і кадри розмістили в мережі.
Про це передає Telegram-канал "Харків 1654".
Випадок стався вчора ввечері, 15 жовтня. За словами одного з пасажирів, буйний чоловік з пластиковою пляшкою пива влаштовував безлад і чіплявся до людей, бив по дзеркалу у вагоні.
Пасажири не вплутувалися в конфлікт і не реагували на таку поведінку.
На одній зі станцій в салон тоді увійшов розгніваний машиніст метро і почав колошматити чоловіка. Решта людей просто спостерігали за тим, що відбувається.
На кадрах видно, що працівник метрополітену завдає противнику масу ударів навідліг, а той повалився на сидіння і намагається відбиватися. Потім пасажир в спробі перейти до контратаки послизнувся на калюжі розлитого пива і звалився на підлогу.
Машиніст після цього розвернувся і відправився по своїх справах, залишивши поваленого суперника. Той огризнувся, кинувши слідом лайки "пі**рас, бл**ь!", підняв свої навушники та відправився "зализувати рани".
На наступній зупинці нетверезого пасажира вже чекали поліцейські.
У коментарях до публікації користувачі мережі активно обговорюють реакцію машиніста на свинську поведінку пасажира, і більшість підтримує подібний метод виховання, та критикує інших громадян в салоні, які не побажали втрутитися в ситуацію і зробити зауваження на хамство. Також звучить твердження, що після інциденту працівника підземки нібито звільнили, не обмежившись доганою за рукоприкладство.
Попереджаємо - на ролику присутні сцени насильства і звучить нецензурна лайка!
Відео: у Харкові машиніст метро провчив агресивного пасажира з пивом прямо в салоні вагона
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