В метро Киева произошла эпичная драка: настоящий поединок (видео)

В метро Киева вечером 3 августа произошла драка. Двое мужчин что-то неподелили прямо на эскалаторе. Причина конфликта пока что неизвестна.

Об этом сообщили в Telegram-канале Киева Оперативного.

Отмечается, что драка произошла на эскалаторе метро "Лыбидская". Предполагается, что двое мужчин были в состоянии алкогольного опьянения.

"Махач в метро. Настоящий поединок устроили эти двое между собой на станции метро "Лыбидская". Причины конфликта неизвестны, но очень похоже, что оба нетрезвые", - сказано в сообщении.

В ролике можно увидеть, как двое пассажиров дерутся на лестнице эскалатора и постоянно падают. Из громкоговорителя их просят прекратить поединок.

В метро Киева произошла драка

В комментариях пользователи отметили, что сцена на видео прямо, как из кино.