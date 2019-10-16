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У Харкові маршрутник не пускав пенсіонерів і розгнівав мережу (відео)

STYLERТварини    16.10.2019 - 11:18
У Харкові маршрутник не пускав пенсіонерів і розгнівав мережу (відео)
У Харкові маршрутник не пускав в салон пенсіонерів (фото: колаж РБК-Україна)

Водій маршрутки не пускав пенсіонерів і своїми діями розгнівав мережу

У Харкові стався не приємний інцидент з літніми людьми. Справа в тому, що водій маршрутки вирішив спочатку пропускати людей, що оплачують проїзд, а потім вже запускати пенсіонерів. Відео опубліковано на сторінці "Харків 1654" у Facebook.

Інцидент стався в маршрутці 1152. Користувачі мережі були дуже засмучені поведінкою водія.

У Харкові маршрутник не пускав в салон пенсіонерів (відео: facebook.com/kharkiv1654)

Ось, що думають про це люди.

  • А старі значить будуть стояти. Ось безсовісний. Поліцію треба було викликати;
  • Платні пасажири якраз і оплачують проїзд пенсіонерів, а їх 50 на 50;
  • Але всі колись стануть людьми похилого віку. Потрібно поважати вік;
  • Водії автобусів просто хами ведуть дуже зло і негарно щодо пенсіонерів, взагалі пенсіонери заробили безкоштовний проїзд;
  • Потрібно не безкоштовний проїзд для пенсіонерів підтримувати, а дотації на проїзд (адекватні) давати. Тоді всі пазли зійдуться...
  • От козел;
  • Урод взагалі, таке відчуття ніби він не буде на пенсії, вік взагалі не поважають.

У Харкові маршрутник не пускав пенсіонерів і розгнівав мережу (відео)У Харкові маршрутник не пускав пенсіонерів і розгнівав мережу (відео)У Харкові маршрутник не пускав пенсіонерів і розгнівав мережу (відео)

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що під Вінницею ветерану АТО відмовилися продати квиток на автобус за посвідченням учасника бойових дій. Чоловік зазначив, що це вже не перший подібний випадок.

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