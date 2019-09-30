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В Харькове кондуктор троллейбуса напала на детей (фото)

STYLERЖизнь    30.09.2019 - 16:22
В Харькове кондуктор троллейбуса напала на детей (фото)
Кондуктор напала на девочек-сирот (Коллаж РБК-Украина)

Кондуктор пыталась выгнать детей поздно вечером из троллейбуса

В Харькове кондуктор троллейбуса набросилась на двух девочек-сирот, кричала на них и пыталась выгнать из транспорта. Детали инцидента сообщили в группе "Типичное ХТЗ" в социальной сети Facebook.

Неприятная ситуация произошла в троллейбусе № 3, около 20:00 часов. Очевидец конфликта сообщил, что в салон зашли две девочки 12-13 лет. По внешнему виду очень похожи между собой, вероятно сестры. У одной из девочек при себе было удостоверение сироты, а вторая честно призналась, что забыла документ дома. Кондуктор остановила троллейбус и потребовала, чтобы девочки покинули салон, так как денег у них не было.

"Орала как бешенная и чем довела одну из девочек до слез. В итоге мы вступились, да и половина пассажиров нас поддержала. Я спокойно заплатила в итоге за девчонку, ибо считаю, что 6 гривен – это не повод в ночь, в темноте, высаживать детей, которые едут домой", - отметила свидетель происшествия и возмутилась такому поведению кондуктора троллейбуса.

В Харькове кондуктор троллейбуса напала на детей (фото)

Кондуктор троллейбуса в Харькове набросилась на девочек-сирот (Фото: facebook.com/xtzevskie)

"А теперь вопрос – когда у людей будет человечность? Ведь десятки людей не берут талоны, оплачивая проезд, а многие отдают талоны на выходе кондукторам. Я уверенна, что будь на месте детей какой-нибудь был бы бухой Вася или Петя, она б себя так не вела", - добавила женщина.

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