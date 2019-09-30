У Харкові кондуктор тролейбуса напала на дітей (фото)

Кондуктор напала на дівчаток-сиріт (Колаж РБК-Україна)

Кондуктор намагалася вигнати дітей пізно ввечері з тролейбуса

У Харкові кондуктор тролейбуса накинулася на двох дівчаток-сиріт, кричала на них і намагалася вигнати з транспорту. Деталі інциденту повідомили в групі "Типове ХТЗ" в соціальній мережі Facebook.

Неприємна ситуація сталася в тролейбусі № 3, близько 20:00 години. Очевидець конфлікту повідомив, що в салон зайшли дві дівчинки 12-13 років. За зовнішнім виглядом дуже схожі між собою, ймовірно сестри. У однієї з дівчаток при собі було посвідчення сироти, а друга чесно зізналася, що забула документ вдома. Кондуктор зупинила тролейбус і зажадала, щоб дівчата покинули салон, так як грошей у них не було.

"Орала як скажена і чим довела одну з дівчат до сліз. У підсумку ми заступилися, та й половина пасажирів нас підтримала. Я спокійно заплатила в результаті за дівчину, бо вважаю, що 6 гривень – це не привід в ніч, в темряві, висаджувати дітей, які їдуть додому", - зазначила свідок події і обурилася таким поводженням кондуктора тролейбуса.

Кондуктор тролейбуса в Харкові накинулася на дівчаток-сиріт (Фото: facebook.com/xtzevskie)

"А тепер питання – коли у людей буде людяність? Адже десятки людей не беруть талони, оплачуючи проїзд, а багато віддають талони на виході кондукторам. Я впевнена, що якби на місці дітей був би якийсь бухий Вася чи Петя, вона б себе так не поводила", - додала жінка.