В Харькове известный педиатр свел счеты с жизнью: недавно перенес COVID-19

В Харькове известный педиатр покончил жизнь самоубийством. По предварительным данным, 40-летний мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры.

Трагедия произошла в переулке Подольском в Харькове. Мужчину в крови на асфальте обнаружили прохожие и немедленно позвонили в полицию. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и обнаружила, что окно, из которого выпрыгнул мужчина, также было в крови.

Позже стало известно, что погибший – известный в Харькове детский врач-педиатр Олег Басилайшвили. Об этом сообщила его жена Ирина Борзова на своей странице в Facebook.

Он проработал педиатром более 25 лет, на его счету сотни спасенных жизней. Он работал также в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а с 2019 года руководил собственным медицинским учреждением. В социальных сетях родители его маленьких пациентов пишут благодарственные посты за спасение своих малышей.

Родные Басилайшвили шокированы тем, что произошло. Они сообщили, что врач совсем недавно перенес COVID-19 и течение болезни было тяжелым. Незадолго до смерти Олег Басилайшвили выписался из больницы и заканчивал лечение дома. Друзья и знакомые характеризовали его, как жизнерадостного и веселого человека, профессионала своего дела.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства и детали трагического вечера, а также причины, которые побудили Басилайшвили совершить роковой шаг.

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