Под Ровно учительница расстреляла мужа и 13-летнюю дочь (фото)

Под Ровно женщина расстреляла семью (фото: npu.gov.ua)

Женщина после жуткого преступления пыталась покончить с собой

Под Ровно женщина открыла огонь из пистолета по дочери и мужу, в результате чего мужчина погиб, а девочку госпитализировали в больницу с множественными ранениями грудной клетки.

44-летняя злоумышленница после содеянного пыталась покончить жизнь самоубийством - она порезала себе руки и выстрелила в висок, но осталась жива. Об этом 5 сентября передали в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Что стало причиной преступления пока остается загадкой.

Правоохранители отметили, что семья, которая проживала в жилмассиве на территории Белокриницкой сельского совета, характеризовалась положительно. Погибший работал в строительной фирме, а подозреваемая занималась преподавательской деятельностью.

Стрельба произошла этой ночью. Раненый 45-летний мужчина перед смертью успел позвонить своему отцу, который и вызвал полицию. 13-летнюю девочку каретой "скорой помощи" доставили в больницу.

В медучреждение привезли также и злоумышленницу без сознания. Сейчас врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в спецпалате под охраной.

В доме семьи следователи обнаружили и изъяли травматическое оружие и револьвер под патрон Флобера.

Начато досудебное расследование по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка (ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 и 115 Уголовного кодекса).

Под Ровно женщина убила мужа и ранила 13-летнюю дочку (фото: npu.gov.ua)

Как сообщалось ранее, недавно на Прикарпатье подросток устроил кровавую бойню и убил дедушку и тяжело ранил бабушку - 15-летний парень собирался расправиться со всей своей семьей.

Также мы писали о том, что в июле в Харькове женщина убила ребенка, а затем себя из-за отчаяния - она набрала в банках кредитов, с которыми не могла справиться.