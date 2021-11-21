В Харькове бездомный дедушка стал звездой соцсетей, записав трогательное видео

Помогать люди стали после одного фото в местном Телеграм-канале.

"Этого дедушку можно встретить в Кулиничах на площади Свободы. Стоит в тапочках и греется... Прошлый раз угостил его чаем и пирожным. Не проходите мимо Может у кого обувь есть и зимняя куртка? Верю в силу телеграма", - был подписан снимок.

Фото: В Харькове помогли нуждающемуся мужчине (t.me/kharkiv_1654)

Позже добрые люди привезли мужчине теплую куртку и купили ему мобильный телефон. Вещи продолжают собирать для помощи этому человеку, а он сам шокирован, что такое возможно.

"Я вам искренне благодарен за ваше сердечное участие, за то что вы мои проблемы приняли близко к сердцу. Вы мне помогли... Но такого обвального доброжелательного отношения людей... Я просто не догадывался, что так много могут помочь. Просто мои плечи не выдержат всего. Мне по сути нужна одна курточка, одна пара обуви", - говорит мужчина.