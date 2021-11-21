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У Харкові бездомний дідусь став зіркою соцмереж, записавши зворушливе відео

Автор: Світлана Мащенко

Бездомний з Харкова, фото якого в одних тапочках нещодавно облетіло Telegram-канали, став зіркою, записавши зворушливе відео. У кадрі чоловік щиро дякує людям за їх доброту і допомогу.

Відео з'явилося на Instagram-сторінці спільноти, що допомагає нужденним людям.

Допомагати люди стали після одного фото в місцевому Телеграм-каналі.

"Цього дідуся можна зустріти в Кулиничах на площі Свободи. Стоїть в тапочках і гріється... Минулий раз пригостив його чаєм і тістечком. Не проходьте повз може у кого взуття є і зимова куртка? Вірю в силу телеграму", - був підписаний знімок.

Фото: у Харкові допомогли нужденному чоловікові (t.me/kharkiv_1654)

Пізніше добрі люди привезли чоловікові теплу куртку і купили йому мобільний телефон. Речі продовжують збирати для допомоги цій людині, а він сам шокований, що таке можливо.

"Я вам щиро вдячний за вашу сердечну участь, за те що ви мої проблеми взяли близько до серця. Ви мені допомогли... Але такого обвального доброзичливого ставлення людей... Я просто не здогадувався, що так багато можуть допомогти. Просто мої плечі не витримають всього. Мені по суті потрібна одна курточка, одна пара взуття", - каже чоловік.

Нагадаємо, що нещодавно в Харкові стався випадок абсолютно протилежного характеру. Літня жінка зайшла в магазин, спіткнулася, впала і розбила обличчя об вітрину, але продавець їй не допомогла.

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