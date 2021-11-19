В магазине Харькова жутко травмировалась женщина: продавец "включила игнор"
В Харькове продавец отличилась равнодушием (коллаж РБК-Украина)
В продуктовом магазине Харькова случилась неприятная история. В ней отличилась равнодушием продавец.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Харьков 1654".
Как все произошло
Авторы видео утверждают, что в мясном магазине на улице Гагарина споткнулась и упала на пол женщина. Она жутко травмировалась и у нее была видна кровь на голове. Продавец увидела это, но совершенно не отреагировала. Она вышла из-за прилавка - посмотрела на окровавленную женщину и продолжила перекладывать колбасу на витрине.
В комментариях к видео харьковчане отметили, что магазин называется "Новожановский мясокомбинат" и находится он на Леваде.
- Это, конечно, печально, что есть такие бесчувственные люди.
- Нет слов. И это только единичный пример. Человечность, сострадание у нас уже атрофируется.
- Ну скажем так, на Леваде каждый второй - это синяя мразь и, если он заваливается к тебе в магаз, то это вполне нормальная реакция Реакцию дальше я конечно не понял, но скорее всего, это испуг и не понимание, что делать дальше, в такой ситуации люди под испугом начинают делать обыденные дела.
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