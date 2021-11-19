В магазине Харькова жутко травмировалась женщина: продавец "включила игнор"

Как все произошло

Авторы видео утверждают, что в мясном магазине на улице Гагарина споткнулась и упала на пол женщина. Она жутко травмировалась и у нее была видна кровь на голове. Продавец увидела это, но совершенно не отреагировала. Она вышла из-за прилавка - посмотрела на окровавленную женщину и продолжила перекладывать колбасу на витрине.

В комментариях к видео харьковчане отметили, что магазин называется "Новожановский мясокомбинат" и находится он на Леваде.