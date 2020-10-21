В Харькове авто раздавило маленьких братьев-близнецов: украинцев просят помочь

В Харькове водитель "Таврии" сбил на пешеходном переходе двух мальчиков-близнецов. Артема и Никиту Семашко. Дети получили довольно серьезные травмы и теперь нуждаются в дорогостоящем лечении.

Харьковчанка Татьяна Ландесман, которая лично знает мальчиков, обратилась в Facebook к украинцам за помощью.

"Когда-то мы работали во всеукраинском проекте, посвященном безопасности на дорогах. Одним из заданий для групп было придумать плакаты, которые бы призывали к осторожности. Идей было много, но на меня сильнее всего подействовал тот, где на дороге были раскиданы башмачки ребенка. Я вспомнила это, увидев ноги мальчика, лежащего на проезжей части. Одного из, потому что где-то рядом лежал его брат-близнец. Артем и Никита Семашко", - пишет Татьяна.

В ДТП в Харькове пострадали мальчики-близнецы (фото: facebook.com/tatyana.landesman)

Друзья семьи пишут, что ребята родились в рубашках. Они выжили, но серьезно пострадали: сильно разбиты лица, сотрясения мозга, у Артема ногу протянула машина, сильно повреждена, выбиты зубы.

"Я думаю про ужас их родных - сразу два ребенка попали под машину, сколько сил и средств нужно, чтобы вернуть их к жизни. С силами мы помочь не сможем - давайте поможем средствами", - обратилась девушка.

Карта ПриватБанка 5168742212875888 (Семашко Игорь Витальевич).

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