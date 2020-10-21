У Харкові авто розчавило маленьких братів-близнюків: українців просять допомогти

У Харкові водій "Таврії" збив на пішохідному переході двох хлопчиків-близнюків. Артема і Микиту Семашко. Діти отримали досить серйозні травми і тепер потребують дорогого лікування.

Харків'янка Тетяна Ландесман, яка особисто знає хлопчиків, звернулася в Facebook до українців за допомогою.

"Колись ми працювали у всеукраїнському проєкті, присвяченому безпеці на дорогах. Одним із завдань для груп було придумати плакати, які б закликали до обережності. Ідей було багато, але на мене найсильніше подіяв той, де на дорозі були розкидані черевички дитини. Я згадала це, побачивши ноги хлопчика, який лежав на проїжджій частині. Одного з, тому що десь поруч лежав його брат-близнюк. Артем і Микита Семашко", - пише Тетяна.

У ДТП в Харкові постраждали хлопчики-близнюки (фото: facebook.com/tatyana.landesman)

Друзі сім'ї пишуть, що вони народилися в сорочках. Вони вижили, але серйозно постраждали: сильно розбиті обличчя, струс мозку, у Артема ногу простягнула машина, сильно пошкоджена, вибиті зуби.

"Я думаю про жах їхніх рідних - відразу дві дитини потрапили під машину, скільки сил і коштів потрібно, щоб повернути їх до життя. З силами ми допомогти не зможемо - давайте допоможемо коштами", - звернулася дівчина.

Картка ПриватБанку 5168742212875888 (Семашко Ігор Віталійович).

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