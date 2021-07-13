Харків'янка похвалилася небувалою силою і встановила рекорд України: вона не збирається відступати

Анна Васюк з Харкова показала небувалу силу і підняла над головою гантель вагою 64 кілограми. Таким чином вона встановила рекорд України.

Про це повідомляє видання "Вікна".

Так, На Прикарпатті в селищі Ланчин поруч Народного дому відбулася матчева зустріч між збірними командами України та Румунії. Збірна України у складі Олега Пилип'як( Львів), Івана Блінова (Київ) та Романа Винника (Івано-Франківськ) впевнено, з рахунком 4:1 перемогла збірну Румунії.

Харків'янка Ганна Васюк стала окрасою цих змагань. Мало того, вона встановила абсолютний рекорд України, піднявши над головою гантель вагою 64 кілограми.

Анна Васюк встановила абсолютний рекорд України (фото: vikna.if.ua)

Спортсменка повідомила, що йшла до абсолютного рекорду 10 років і не планує зупинятися на досягнутому.

"Тепер я хочу, дуже хочу встановити світовий рекорд: 74. Я зроблю це", - цитує Анну ТСН.

Організатор змагань Володимир Пиндус дуже задоволений, що Аня таки зважилася і встановила рекорд у його рідному Прикарпатті.