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Харків'янка похвалилася небувалою силою і встановила рекорд України: вона не збирається відступати

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Вівторок 13 липня 2021 12:01
Харків'янка похвалилася небувалою силою і встановила рекорд України: вона не збирається відступати Фото: Харків'янка встановила рекорд України (vikna.if ua)
Автор: Людмила Жукова

Анна Васюк з Харкова показала небувалу силу і підняла над головою гантель вагою 64 кілограми. Таким чином вона встановила рекорд України.

Про це повідомляє видання "Вікна".

Так, На Прикарпатті в селищі Ланчин поруч Народного дому відбулася матчева зустріч між збірними командами України та Румунії. Збірна України у складі Олега Пилип'як( Львів), Івана Блінова (Київ) та Романа Винника (Івано-Франківськ) впевнено, з рахунком 4:1 перемогла збірну Румунії.

Харків'янка Ганна Васюк стала окрасою цих змагань. Мало того, вона встановила абсолютний рекорд України, піднявши над головою гантель вагою 64 кілограми.

Харків'янка похвалилася небувалою силою і встановила рекорд України: вона не збирається відступатиАнна Васюк встановила абсолютний рекорд України (фото: vikna.if.ua)

Спортсменка повідомила, що йшла до абсолютного рекорду 10 років і не планує зупинятися на досягнутому.

"Тепер я хочу, дуже хочу встановити світовий рекорд: 74. Я зроблю це", - цитує Анну ТСН.

Організатор змагань Володимир Пиндус дуже задоволений, що Аня таки зважилася і встановила рекорд у його рідному Прикарпатті.

Як ми раніше писали, Українка Магучих з рекордом взяла " золото" на молодіжному ЧЄ з легкої атлетики.

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