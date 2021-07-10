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Украинка Магучих с рекордом взяла "золото" на молодежном ЧЕ по легкой атлетике

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Таллинн, Суббота 10 июля 2021 21:13
Украинка Магучих с рекордом взяла "золото" на молодежном ЧЕ по легкой атлетике Фото: спортсменка Ярослава Магучих (facebook.com/olympicua)
Автор: РБК-Украина

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на молодежном Чемпионате Европы. Она взяла рекордную для этого турнира планку в прыжках в высоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.

"Ура, есть еще одну победа на молодежном первенстве континента по легкой атлетике в Таллинне. Украинка Ярослава Магучих завоевывает золото в прыжках в высоту с рекордом чемпионатов Европы (U-23) - 2 м", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля Магучих на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме установила мировой рекорд по прыжкам в высоту и завоевала "золото". Она смогла взять высоту 2,03 метра.

Легкоатлетка представит Украину на летних Олимпийских играх в Токио.

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