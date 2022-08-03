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Харьковчанин "лайкал" и распространял в сети российскую пропаганду: какое наказание дал суд

Фото: в Харькове судили жертву российской пропаганды (twitter.com/nab_ukr)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове судили местного жителя, который поддерживал российскую пропаганду и антиукраинские тезы с призывами к войне и захвату территорий нашей страны в публикациях различных групп в социальной сети, "лайкал" их и распространял на своих страницах в интернете. Мужчина получил условный срок.

Решение Киевского районного суда города Харькова обнародовано на сайте Единого реестра судебных решений.

В материалах дела говорится, что харьковчанин в период с 9 по 14 апреля в своем доме в соцсети "Одноклассники", что запрещена в Украине, просматривал страницы отдельных лиц и групп, таких как "Антимайдан! Харьков и Лозовая MEDIAGRUPP" и прочее, где распространялись нарративы российской пропаганды.

Мужчина ставил "лайки" таким постам и "распространил данные публикаций на собственной странице, в связи с чем они стали доступны для ознакомления и прочтения неопределенного количества людей".

Было открыто уголовное производство по ч.2 ст.436-2 УК Украины - уголовное правонарушения против мира, безопасности людей и интернационального правопорядка; пропаганда войны.

Привлеченный к разбирательству специалист эксперт подтвердил, что в этих постах содержится оправдание российской военной экспансии и интервенции, глорификация оккупантов, поддержка фейков о якобы о "гражданской войне" и других кремлевских пропагандистских сказок.

Отмечается, что обвиняемый - образование среднее техническое, не работает, не женат и без судимостей - полностью признал свою вину и раскаялся, активно сотрудничал со следствием, и 6 июля между прокурором Омельченком, обвиняемым Олегом Чинаевым и защитником Пацурковской достигнуто соглашение о признании виновности.

Судья Ефименко принял это во внимание при вынесении приговора, и постановил: назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года без конфискации имущества и освободить с испытательным сроком на 1 год.

Соответствующий вердикт может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

Ранее сообщалось, что в Одессе суд обязал фаната "русского мира" прочесть 10-томник Грушевского "История Украины-Руси".

Напомним, на днях в Кривом Роге задержали женщину, которая разгуливала в форме российских оккупантов - за это ей может грозить ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

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