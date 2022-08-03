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Харків'янин "лайкав" і поширював в мережі російську пропаганду: яке покарання дав суд

Фото: у Харкові судили жертву російської пропаганди (twitter.com/nab_ukr)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові судили місцевого жителя, який підтримував російську пропаганду та антиукраїнські тези із закликами до війни та захоплення територій нашої країни в публікаціях різних груп в соціальній мережі, "лайкав" їх і поширював на своїх сторінках в інтернеті. Чоловік отримав умовний термін.

Рішення Київського районного суду міста Харкова оприлюднено на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

У матеріалах справи йдеться, що харків'янин в період з 9 по 14 квітня у своїй оселі в соцмережі "Однокласники", що заборонена в Україні, переглядав сторінки окремих осіб і груп, таких як "Антимайдан! Харьков и Лозовая MEDIAGRUPP" та інше, де поширювалися наративи російської пропаганди.

Чоловік ставив "лайки" таким постам і "поширив дані публікацій на власній сторінці, у зв'язку з чим вони стали доступні для ознайомлення і прочитання невизначеній кількості людей".

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 КК України - кримінальне правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку; пропаганда війни.

Залучений до розгляду фахівець експерт підтвердив, що в цих постах міститься виправдання російської військової експансії та інтервенції, глорифікація окупантів, підтримка фейків про нібито про "громадянську війну" та інших кремлівських пропагандистських казок.

Зазначається, що обвинувачений - освіта середня технічна, не працює, не одружений і без судимостей - повністю визнав свою провину і розкаявся, активно співпрацював зі слідством, і 6 липня між прокурором Омельченком, обвинуваченим Олегом Чинаєвим і захисником Пацурковською досягнуто згоди про визнання винуватості.

Суддя Єфименко взяв це до уваги при винесенні вироку, і постановив: призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком 2 роки без конфіскації майна і звільнити з випробувальним терміном на 1 рік.

Відповідний вердикт може бути оскаржений в Апеляційному суді протягом 30 днів з дня його оголошення.

Раніше повідомлялося, що в Одесі суд зобов'язав фаната" руського міра " прочитати 10-томник Грушевського"Історія України-Руси".

Нагадаємо, днями у Кривому Розі затримали жінку, яка розгулювала у формі російських окупантів - за це їй може загрожувати обмеження волі строком до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

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