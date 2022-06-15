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Харьковчан не победить: на легендарном "Барабашово" снова кипит торговля и раздача гуманитарки

Коллаж РБК-Украина: в Харькове восстановлена работа рынка "Барабашово"
Автор: Владимир Костырин

В Харькове несмотря на обстрелы российских оккупантов на знаменитом рынке "Барабашово", который сильно пострадал от вражеских бомбежек и масштабных пожаров, возобновлена работа и открываются торговые точки и гуманитарные хабы.

Об этом передает Telegram-канал "Харьков Life".

Уже на легендарном харьковском ТЦ открылось более 20% торговых точек, и их количество увеличивается ежедневно. Этому также в значительной степени поспособствовал запуск метро.

"Харьковчан не победить, никакие бомбежки их не пугают и не мешают заниматься делом. Уже возобновили работу ряды со всеми группами товаров", - отмечается в публикации.

Особо активно реализуют на "Барабашово" товары первой необходимости и наиболее востребованные в условиях войны вещи: одежда и обувь, стройматериалы и оборудование, техника и бытовые товары, специальное снаряжение, автозапчасти и многое другое.

На харьковском рынке "Барабашово" продолжается торговля, несмотря на вражеские обстрелы (фото: t.me/kharkivlife)

Предприниматели торгцентра с начала полномасштабной войны массово волонтерили, а как только стало "чуть потише" они возобновили работу на рынке, и кстати даже пожары после "прилетов" их не остановили.

На "Барабашово" также открыт гуманитарный хаб, где нуждающимся бесплатно раздают гуманитарку: одежду, обувь, товары для детей, детское питание.

На ТЦ "Барабашово" в Харькове возобновлена торговля (фото: t.me/kharkivlife)

Напомним, что в результате российских обстрелов в Харькове горел рынок "Барабашово" в середине и в конце марта. Во время тушения огня погиб один из спасателей ГСЧС.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове работают над проектом строительства новых станций метро и электродепо.

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