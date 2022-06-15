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Харків'ян не перемогти: на легендарному "Барабашово" знову кипить торгівля і роздача гуманітарки

Колаж РБК-Україна: у Харкові відновлено роботу ринку "Барабашово"
Автор: Володимир Костирін

У Харкові незважаючи на обстріли російських окупантів на знаменитому ринку "Барабашово", який сильно постраждав від ворожих бомбардувань і масштабних пожеж, відновлено роботу і відкриваються торгові точки та гуманітарні хаби.

Про це передає Telegram-канал "Харків Life".

Вже на легендарному харківському ТЦ відкрилося понад 20% торгових точок, і їх кількість збільшується щодня. Цьому також значною мірою посприяв запуск метро.

"Харків'ян не перемогти, жодні бомбардування їх не лякають і не заважають займатися справою. Вже відновили роботу ряди з усіма групами товарів", - зазначається в публікації.

Особливо активно реалізують на "Барабашово" товари першої необхідності та найбільш затребувані в умовах війни речі: одяг і взуття, будматеріали та обладнання, техніка та побутові товари, спеціальне спорядження, автозапчастини та багато іншого.

На харківському ринку "Барабашово" триває торгівля, незважаючи на ворожі обстріли (фото: t.me/kharkivlife)

Підприємці торгцентру з початку повномасштабної війни масово волонтерили, а як тільки стало "трохи тихіше" вони відновили роботу на ринку, і до речі навіть пожежі після "прильотів" їх не зупинили.

На "Барабашово" також відкрито гуманітарний хаб, де тим, хто потребує допомоги, безплатно роздають гуманітарку: одяг, взуття, товари для дітей, дитяче харчування.

На ТЦ "Барабашово" у Харкові відновлено торгівлю (фото: t.me/kharkivlife)

Нагадаємо, що в результаті російських обстрілів в Харкові горів ринок "Барабашово" в середині та в кінці березня. Під час гасіння вогню загинув один з рятувальників ДСНС.

Раніше ми розповідали, що в Харкові працюють над проектом будівництва нових станцій метро та електродепо.

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