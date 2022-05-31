Харьковское метро ждут изменения: о чем идет речь

В Харькове активно работают над проектом строительства новых станций метро и электродепо. На сегодняшний день ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Что известно про новые станции метро в Харькове

Проект строительства электродепо и новых станций Алексеевской линии в сторону улицы Одесская был утвержден еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

Местные власти успели объявить все необходимые тендеры, а само строительство должно было начаться этой весной.

Метро Харькова (фото: instagram.com/kh_metro)

Однако из-за действий российских захватчиков, тендерные процедуры замедлились.

"В настоящее время реализация проекта находится на стадии переговоров с участниками тендера, которые должны подтвердить дальнейшее участие в конкурсе", - говорится в сообщении.

В свою очередь мэр города Игорь Терехов заверяет, что "необходимые для строительства средства лежат на счетах, и как только позволит военная обстановка, будут взяты в работу".

Известно, что в проектную документацию будут внесены некоторые изменения - специалисты "учтут полученный во время войны опыт". Это в первую очередь касается строительства электродепо на открытой в 2016 году станции "Победа".

Станция "Победа" (фото: wikipedia.org)

"Враг обстреливал наши депо, пострадало определенное количество составов метрополитена. Поэтому в целях безопасности проект необходимо изменить и пустить депо под землей", - пояснил харьковский градоначальник.

Как сейчас выглядит метро Харькова

На сегодняшний день в Харьковском метрополитене функционируют 30 станций, которые располагаются на трех линиях:

Холодногорско-Заводская

Салтовская

Алексеевская

Направление вдоль проспекта Гагарина считается наиболее перспективным на сегодняшний день.

В первую очередь город планирует построить станции "Державинская" и "Одесская", а в отдаленной перспективе промежуточную "Каштановую". Открыть этот участок планировали в 2025 году.

Один из проектов станции "Одесская" (фото: wikipedia.org)

Харьковское метро занимает 50 место в мире по интенсивности использования, а также 32 место в Европе по длине эксплуатируемых линий.

Добавим, что в ближайшие 10 лет Харьков планировал открыть станции "Дружбы Народов", "Залютино", "Роганская", "Проспект Тракторостроителей", "602-й микрорайон" и другие.

Отметим, что до начала полномасштабной войны местные власти ожидали, что продление Алексеевской ветки обеспечит увеличение суточного пассажиропотока на 160 тысяч человек.

С 24 февраля по 24 мая 2022 года движение поездов харьковского метро не осуществлялся из-за боевых действий. Все станции использовались в качестве укрытия.