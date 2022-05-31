Харьковское метро ждут изменения: о чем идет речь
В Харькове активно работают над проектом строительства новых станций метро и электродепо. На сегодняшний день ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
Что известно про новые станции метро в Харькове
Проект строительства электродепо и новых станций Алексеевской линии в сторону улицы Одесская был утвержден еще до полномасштабного вторжения России в Украину.
Местные власти успели объявить все необходимые тендеры, а само строительство должно было начаться этой весной.
Метро Харькова (фото: instagram.com/kh_metro)
Однако из-за действий российских захватчиков, тендерные процедуры замедлились.
"В настоящее время реализация проекта находится на стадии переговоров с участниками тендера, которые должны подтвердить дальнейшее участие в конкурсе", - говорится в сообщении.
В свою очередь мэр города Игорь Терехов заверяет, что "необходимые для строительства средства лежат на счетах, и как только позволит военная обстановка, будут взяты в работу".
Известно, что в проектную документацию будут внесены некоторые изменения - специалисты "учтут полученный во время войны опыт". Это в первую очередь касается строительства электродепо на открытой в 2016 году станции "Победа".
Станция "Победа" (фото: wikipedia.org)
"Враг обстреливал наши депо, пострадало определенное количество составов метрополитена. Поэтому в целях безопасности проект необходимо изменить и пустить депо под землей", - пояснил харьковский градоначальник.
Как сейчас выглядит метро Харькова
На сегодняшний день в Харьковском метрополитене функционируют 30 станций, которые располагаются на трех линиях:
- Холодногорско-Заводская
- Салтовская
- Алексеевская
Направление вдоль проспекта Гагарина считается наиболее перспективным на сегодняшний день.
В первую очередь город планирует построить станции "Державинская" и "Одесская", а в отдаленной перспективе промежуточную "Каштановую". Открыть этот участок планировали в 2025 году.
Один из проектов станции "Одесская" (фото: wikipedia.org)
Харьковское метро занимает 50 место в мире по интенсивности использования, а также 32 место в Европе по длине эксплуатируемых линий.
Добавим, что в ближайшие 10 лет Харьков планировал открыть станции "Дружбы Народов", "Залютино", "Роганская", "Проспект Тракторостроителей", "602-й микрорайон" и другие.
Отметим, что до начала полномасштабной войны местные власти ожидали, что продление Алексеевской ветки обеспечит увеличение суточного пассажиропотока на 160 тысяч человек.
С 24 февраля по 24 мая 2022 года движение поездов харьковского метро не осуществлялся из-за боевых действий. Все станции использовались в качестве укрытия.
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