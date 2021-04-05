Харьков задыхается от COVID-19: больницы переполнены, людям критически не хватает кислорода

Медики говорят, что ситуация в регионе в настоящее время является критической.

"Пациентов везем в те больницы, которые определены, а также дают трижды на день информацию относительно свободных коек. То, что сейчас творится, это только начало. Ситуация, действительно, очень напряженная", - рассказывает директор Харьковского центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Отметим, что в Украине 11 областей - в красной зоне, в желтой только одна - Херсонская, а Харьковская - несмотря на огромный прирост новых случаев продолжает оставаться в оранжевой зоне. При этом эпидпорог, по данным Минздрава, превышен в 20 областях.

Накануне, в Харькове от осложнений коронавируса умер главврач одной из ковидных больниц - Борис Менкус. Ему было 69 лет, и он перенес болезнь очень трудно, заразившись еще в октябре. Несколько месяцев находился в коме и умер в начале апреля.