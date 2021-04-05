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В Киеве и еще 20 областях превышен эпидпорог коронавируса

Новина українською → Украина, Понедельник 05 апреля 2021 10:34
В Киеве и еще 20 областях превышен эпидпорог коронавируса Фото: эпидпорог COVID не превышен лишь в четырех областях (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. В 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, норме соответствуют Винницкая (92,2% при норме 100%), Херсонская (86,5%), Хмельницкая (92,3%) и Черновицкая (95,2%) области. В остальных регионах этот показатель выше нормы. При этом в Киеве он составляет 121,2%, самый худший в Тернопольской области - 206,2%.

При этом в "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Остальные регионы, кроме Херсонской области, которая остается единственной в "желтой" зоне, являются "оранжевыми".

Отметим, что согласно данным Минздрава в "красную" зону попадают регионы, где на протяжении трех дней превышены два или более показателя по COVID. По состоянию на 5 апреля уже три дня подряд превышены показатели коэффициента выявления случаев COVID (20,2%, 22,6% и 22,7% при норме 20%) и уровень госпитализаций (83,3, 86,1 и 89,1 при норме 60) в Черкасской области. При этом данный регион пока остается "оранжевым".

В "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры - запрещается принимать посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и прочие. Что касается ограничений по транспорту, то полномочия передали местной власти.

Напомним, в Украине за вчера выявили 10 179 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

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