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Харків задихається від COVID-19: лікарні переповнені, людям критично не вистачає кисню

Автор: Світлана Мащенко

На 5 квітня в Харківській області найбільша кількість в Україні інфікованих коронавірусом - 1 155 випадків. Лікарні переповнені, а пацієнтам критично не вистачає кисню. Область в лідерах вже кілька днів поспіль, при цьому вона надалі лишається в "помаранчевій" зоні, карантин тут поки не посилюють.

Про це повідомляє ТСН.

Медики кажуть, що ситуація в регіоні наразі є критичною.

"Пацієнтів веземо до тих лікарень, які визначені, а також дають тричі на день інформацію щодо вільних ліжок. Те, що зараз коїться, це тільки початок. Ситуація, дійсно, дуже напружена", - розповідає директор Харківського центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

Зазначимо, що в Україні 11 областей - в червоній зоні, у жовтій тільки одна - Херсонська, а Харківська - попри величезний приріст нових випадків продовжує залишатися в помаранчевій зоні. При цьому епідпоріг, за даними МОЗ, перевищений в 20 областях.

Напередодні, в Харкові від ускладнень коронавірусу помер головлікар однієї з ковідних лікарень - Борис Менкус. Йому було 69 років, і він переніс хворобу дуже важко, заразившися ще в жовтні. Кілька місяців перебував у комі і помер на початку квітня.

Нагадаємо, що всього в Україні станом на понеділок ​10 179 нових інфікованих.

Тим часом в Києві кількість нових випадків значно зменшилася - 458 нових інфікованих на 5 квітня. А столиця з понеділка пішла на посилений локдаун, що спричинив транспортний колапс, затримку служб доставки, сильне здорожчання таксі.

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