В Харьков просочилась смертельная болезнь

В Харьков попала малярия - все подробности (фото: РБК-Украина)

В Харькове может распространиться смертельно опасная болезнь

В Харькове зафиксировали второй в этом году случай заболевания малярией. Об этом сообщили в областном лабораторном центре. Заболевшим оказался парень, который приехал на учебу из африканской страны Нигерии.

"Иностранец находится на лечении в областной клинической инфекционной больнице", - подчеркнули в лабцентре.

По словам медиков, 11 сентября студент почувствовал общую слабость, головную боль и его начало лихорадить. На следующее утро парню вызвали скорую.

Напомним, в прошлом году в Харьковской области зафиксировали как минимум 11 случаев малярии. Так, в середине декабря заболела девушка, которая приехала из страны Камерун.

В Харьков попала малярия - все подробности (коллаж РБК-Украина)

До этого сообщалось, что львовский бизнесмен скончался от укуса малярийного комара.

Ранее мы сообщали, что в Украине появился опасный паук, от укуса которого немеют конечности.