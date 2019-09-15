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У Харків просочилася смертельна хвороба

STYLERЖиття    15.09.2019 - 15:26
У Харків просочилася смертельна хвороба
У Харків потрапила малярія - всі подробиці (фото: РБК-Україна)

У Харкові може поширитися смертельно небезпечна хвороба

У Харкові зафіксували другий у цьому році випадок захворювання на малярію. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі. Хворим виявився хлопець, який приїхав на навчання з африканської країни Нігерії.

"Іноземець перебуває на лікуванні в обласній клінічній інфекційній лікарні", - підкреслили в лабцентре.

За словами медиків, 11 вересня студент відчув загальну слабкість, головний біль і його почало лихоманити. На наступний ранок хлопцю викликали швидку.

Нагадаємо, в минулому році в Харківській області зафіксували як мінімум 11 випадків малярії. Так, в середині грудня захворіла дівчина, яка приїхала з країни Камерун.

У Харків просочилася смертельна хвороба

Харків потрапила малярія - всі подробиці (колаж РБК-Україна)

До цього повідомлялося, що львівський бізнесмен помер від укусу малярійного комара.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з'явився небезпечний павук, від укусу якої німіють кінцівки.

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