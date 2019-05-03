От укуса немеют конечности: в Украине появился опасный паук (фото)

Опасный паук появился в Украине (Желтосумный колющий паук, фото: http://dnepr24.com.ua)

Опасный паук прячется в траве и может напасть на человека

Опасный паук поселился в Днепропетровской области. Его укусы могут нанести ощутимый вред здоровью человека и даже несут угрозу жизни при несвоевременном обращении за медицинской помощью. Об этом сообщает издание "Днепр 24".

Этот вид паука называется "Желтосумный колющий". Он обитает среди сухостоя, травянистых растений и листьев, скрученных в трубочку.

Ранее этот вид паука встречался лишь в Европе, а в Украину попал совсем недавно. Также известно, что был зафиксирован случай укуса паука.

Желтосумный колющий паук представляет опасность для человека. Если его побеспокоить, он прыгает на человека и прокалывает ему кожу. Его укус сравним с укусом осы, однако он более болезненен.

Опасный паук появился в Украине (Желтосумный колющий паук, фото: http://dnepr24.com.ua)

После атаки пауком у человека может наблюдаться острая аллергическая реакция, повышается температура тела. Кроме того, болит область укуса и боль распространяется по телу, после чего начинают неметь ноги.

В особо опасных случаях также наблюдается сильная раздражительность и нервозность. У пострадавших наблюдается острая жгучая боль, отек укушенного места, рвота, головокружение, озноб, повышение температуры и артериального давления.

Обычно болезненные симптомы проходят через 24-30 часов, в противном случае необходима госпитализация.

Ранее мы сообщали, что огромный паук укусил 42-летнюю жительницу села Демьянцы Киевской области, когда она занималась хозяйством.

Напомним, что доктор Комаровский дал родителям важные советы о первой помощи при укусе насекомых. Он отметил, что укусы бывают разные - детей могут атаковать жалящие насекомые и кровососущие.