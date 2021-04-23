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На Харьков обрушился мощный ливень со шквальным ветром: видео буйства стихии

Новина українською → Харьков, Пятница 23 апреля 2021 18:01
На Харьков обрушился мощный ливень со шквальным ветром: видео буйства стихии Коллаж РБК-Украина: в Харькове разбушевалась непогода
Автор: Владимир Костырин

Харьков накрыл мощный ливень, и к потокам воды и града с неба добавился еще и шквальный ветер. Из-за непогоды уже зафиксированы повреждения машин в городе, на которые валятся сорванные порывами ветви деревьев.

Видео стихии 23 апреля опубликовано в Telegram-канале "ХС. Харьков".

"Ответственным" за сегодняшнюю непогоду стал циклон Zohan, который принес в Харьков сильные дожди с грозой, местами град и мощные порывы ветра.

Очевидцы показали кадры, как упавшие ветви дерева на улице около дороги побили припаркованную машину в центре города недалеко от станции метро "Пушкинская".

"Зохан не пощадил Сузуки на Ярослава Мудрого", - говорится в публикации.

Видео: В Харькове из-за шквального ветра ветви деревьев падают на авто

На Харьков обрушился мощный ливень со шквальным ветром: видео буйства стихии

Мощные порывы ветра ломают деревья и конструкции в Харькове 23 апреля (фото: sq.com.ua)

Также в сети показали, как в разных районах сильный дождь и ветер заставляет горожан укрываться от непогоды.

Видео: Харьков накрыла непогода из-за циклона Zohan 23 апреля

Отметим, что на сайте Харьковского регионального центра по гидрометеорологии ранее сделали предупреждение о сильных заморозках в области через пару дней в связи с поступлением холодного арктического воздуха из районов Шпицбергена и Баренцева моря.

Видео: В Харькове разбушевались сильный ливень с градом и шквальный ветер 23 апреля

Согласно прогнозам синоптиков, холода накроют регион 25-28 апреля.

"В ночные часы на поверхности почвы и в воздухе будут наблюдаться сильные заморозки 0... - 5 градусов (II уровень опасности, оранжевый), днем температура составит +8... +14 градусов. Среднесуточная температура ожидается ниже нормы на 4-6 градусов", - предупредили специалисты.

На Харьков обрушился мощный ливень со шквальным ветром: видео буйства стихии

Непогода в Харькове 23 апреля (фото: sq.com.ua)

Ранее сообщалось, что 16 апреля Одесскую область засыпало снегом и ледяным градом, и в сети появилось видео непогоды.

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