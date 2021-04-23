На Харків обрушилася потужна злива зі шквальним вітром: відео буйства стихії

Харків накрила потужна злива, і до потоків води та граду з неба додався ще й шквальний вітер. Через негоду вже зафіксовані пошкодження машин у місті, на які валяться зірвані поривами гілки дерев.

"Відповідальним" за сьогоднішню негоду став циклон Zohan, який приніс до Харкова сильні дощі з грозою, місцями град і потужні пориви вітру.

Очевидці показали кадри, як гілки дерева на вулиці біля дороги впали та побили припарковану машину в центрі міста недалеко від станції метро "Пушкінська".

"Зохан не пощадив Сузукі на Ярослава Мудрого", - йдеться в публікації.

Відео: у Харкові через шквальний вітер гілки дерев падають на авто

Потужні пориви вітру ламають дерева і конструкції в Харкові 23 квітня (фото: sq.com.ua)

Також в мережі показали, як в різних районах сильний дощ і вітер змушує городян ховатися від негоди.

Відео: Харків накрила негода через циклон Zohan 23 квітня

Зауважимо, що на сайті Харківського регіонального центру з гідрометеорології раніше зробили попередження про сильні заморозки в області через пару днів у зв'язку з надходженням холодного арктичного повітря з районів Шпіцбергену і Баренцевого моря.

Відео: у Харкові розбушувалися сильна злива з градом і шквальний вітер 23 квітня

Згідно з прогнозами синоптиків, холоди накриють регіон 25-28 квітня.

"У нічні години на поверхні ґрунту і в повітрі будуть спостерігатися сильні заморозки 0... - 5 градусів (II рівень небезпеки, помаранчевий), вдень температура складе +8... + 14 градусів. Середньодобова температура очікується нижче норми на 4-6 градусів", - попередили фахівці.

Негода у Харкові 23 квітня (фото: sq.com.ua)