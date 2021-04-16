Одесскую область засыпало снегом и ледяным градом: видео непогоды

В Одесской области в середине весны внезапно пришла зимняя погода в регион - несколько населенных пунктов засыпало снегом и ледяным градом. А саму Южную Пальмиру накрывают грозовые тучи.

На кадрах видно, что городе Кодыма и поселке Великодолинское в Овидиопольском районе идет снегопад, к которому также добавился и град.

Ночью в регионе даже были заморозки.

Видео: ледяной град со снегом в Великодолинском под Одессой 16 апреля

А вот Кодыму сегодня полностью засыпало снегом.

Видео: Снег в Кодыме под Одессой 16 апреля

Кодыма засыпана снегом 16 апреля (фото с Telegram-канала "Подслушано Одесса")

Также в интернете показали, что в Одессе сегодня пасмурно, и в небе "пахнет" ливнем.

"Синоптики обещали переменную облачность, а мы предлагаем вам полюбоваться грозовым небом Одессы. P.S. Прогноз погоды изменился. Сейчас все затаились в ожидании дождя. Видео: Наталья Довбыш", - говорится в публикации "УСИ" на странице в Facebook.

Видео: Одессу накрыли грозовые облака 16 апреля

Согласно прогнозу синоптиков, в Одесской области снежная погода продержится до субботы, а уже на следующей неделе начнется потепление.