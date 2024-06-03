У Харківській області городи "атакують" шкідники: як боротися та вберегти рослини

У Харківській області попередили про появу і розвиток головних шкідників сільськогосподарських культур. Зокрема, невдовзі з’являться гусениці совки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Що варто знати

Спеціалісти Управління фітосанітарної безпеки та контролю в рослинництві впродовж останнього тижня помітили літ метеликів та відкладання яєць підгризаючими (озимою, окличною) та листогризучими (бавовниковою, капустяною) совками.

Совки - це нічні метелики різних видів, які відкладають яйця на рослинах, їхніх залишках та поверхні ґрунту. Гусениці листогризучих совок об’їдають листя, молоді стебла, пагони, бутони та суцвіття сільськогосподарських культур, а гусениці підгризаючих совок - коріння або стебла на поверхні ґрунту.

Такими шкідниками можуть бути уражені посіви цукрових буряків, кукурудзи, соняшнику та картоплі.

Гусениці листогризучих совок (фото: t.me/khdpssgovua)

Як їх позбутися

Фахівці зазначили, що початок появи гусениць очікують у найближчі 7-14 днів. Позбутися їх можна за допомогою інсектицидів.

Проти гусениць листогризучих совок посіви кукурудзи та соняшнику обробляють за наявності 6-8% заселених рослин.

Щоб позбутися цих шкідників, треба дотримуватися кількох правил:

позбавлятися від бур'янистих рослин, на яких відкладають яйця метелики і годуються гусениці совок

ретельно оглядати рослини в саду і на городі, знищувати кладки яєць на листках, кокони на деревах, збирати гусениць

не залишати у саду рослинні залишки, під ними знаходять притулок багато зимуючих шкідників

розпушувати і перекопувати ґрунт, коли шкідники відкладають яйця і гусені ховаються у ґрунт

обприскувати рослини настоями інсектицидних рослин (гірчиці, картоплі, томатів, цибулі, гострого перцю, часнику). Це допоможе запобігти відкладанню яєць на овочевих і плодових рослинах

за масового поширення гусениць застосовувати дозволені біологічні (Бітоксибацилін, Лепідоцид) та хімічні (Фуфанон-Нова) інсектициди. При цьому слід дотримуватись інструкції. Не перевищувати дозування та використовувати засоби захисту

Метелики, гусениці, які псують ваш урожай, не відразу помітні на грядках, оскільки вони неяскраві, непоказні і нешкідливі на перший погляд. Тому, щоб не втратити урожай, потрібно регулярно уважно оглядати посадки та знищувати метеликів, кладки їх яєць, поки з них не з'явилася величезна кількість ненажерливих гусениць.

"Сільгосптоваровиробникам рекомендується взяти під постійний контроль фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур та вжити заходів щодо проведення своєчасних хімічних обробок дозволеними до використання інсектицидами, дотримуючись регламентів їхнього застосування та зі забезпеченням збереження корисної ентомофауни й медоносних бджіл", - йдеться у повідомленні.

Совка капустяна (фото: wikipedia)