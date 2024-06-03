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В Харьковской области огороды "атакуют" вредители: как бороться и уберечь растения

Харьковская область, Понедельник 03 июня 2024 17:53
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В Харьковской области огороды "атакуют" вредители: как бороться и уберечь растения В Харьковской области на огородах появились вредители (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Харьковской области предупредили о появлении и развитии главных вредителей сельскохозяйственных культур. В частности, скоро появятся гусеницы совки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Что следует знать

Специалисты Управления фитосанитарной безопасности и контроля в растениеводстве на протяжении последней недели заметили лет бабочек и откладывание яиц подгрызающими (озимой, восклицательной) и листогрызущими (хлопчатничной, капустной) совками.

Совки - это ночные бабочки разных видов, которые откладывают яйца на растениях, их остатках и поверхности почвы. Гусеницы листогрызущих совок объедают листья, молодые стебли, побеги, бутоны и соцветия сельскохозяйственных культур, а гусеницы подгрызающих совок - корни или стебли на поверхности почвы.

Такими вредителями могут быть поражены посевы свеклы, кукурузы, подсолнечника и картофеля.

В Харьковской области огороды &quot;атакуют&quot; вредители: как бороться и уберечь растенияГусеницы листогрызущих совок (фото: t.me/khdpssgovua)

Как их избавиться

Специалисты отметили, что начало появления гусениц ожидают в ближайшие 7-14 дней. Избавиться от них можно с помощью инсектицидов.

Против гусениц листогрызущих совок посевы кукурузы и подсолнечника возделывают при наличии 6-8% обитаемых растений.

Чтобы избавиться от этих вредителей, нужно соблюдать несколько правил:

  • избавляться от сорных растений, на которых откладывают яйца бабочки и кормятся гусеницы совок
  • тщательно осматривать растения в саду и на огороде, уничтожать кладки яиц на листьях, коконы на деревьях, собирать гусениц
  • не оставлять в саду растительные остатки, под ними находят убежище много зимующих вредителей
  • разрыхлять и перекапывать почву, когда вредители откладывают яйца и гусеницы прячутся в почву
  • опрыскивать растения настоями инсектицидных растений (горчицы, картофеля, томатов, лука, острого перца, чеснока). Это поможет предотвратить отложение яиц на овощных и плодовых растениях.
  • при массовом распространении гусениц применять разрешенные биологические (Битоксибациллин, Лепидоцид) и химические (Фуфанон-Новая) инсектициды. При этом следует придерживаться инструкции. Не превышать дозировку и использовать средства защиты

Бабочки, гусеницы, портящие ваш урожай, не сразу заметны на грядках, поскольку они неярки, невзрачны и безвредны на первый взгляд. Поэтому, чтобы не потерять урожай, нужно регулярно внимательно осматривать посадки и уничтожать бабочек, кладки их яиц, пока из них не появилось огромное количество прожорливых гусениц.

"Сельхозтоваропроизводителям рекомендуется взять под постоянный контроль фитосанитарное состояние посевов сельскохозяйственных культур и принять меры по проведению своевременных химических обработок разрешенными к использованию инсектицидами, соблюдая регламенты их применения и с обеспечением сохранения полезной энтомофауны и медоносных пчел", - говорится в сообщении.

В Харьковской области огороды &quot;атакуют&quot; вредители: как бороться и уберечь растенияСовка капустная (фото: wikipedia)

Ранее мы сообщали, какие растения помогают в защите от болезней и вредителей.

Также мы писали, как избавиться от тли и колорадского жука на огороде.

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