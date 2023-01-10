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Харків'яни побачили одне з найпрекрасніших явищ зими в Україні (фото)

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Харків, Вівторок 10 січня 2023 12:23
Харків'яни побачили одне з найпрекрасніших явищ зими в Україні (фото) Явище має назву кристалічна листоподібна паморозь (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно в Харкові зафіксували нічну температуру 18 градусів морозу. Протягом цього часу місцями утворилася неймовірна казкова паморозь.

Світлинами дивовижного явища поділився синоптик Ігор Кібальчич на своїй сторінці у Facebook.

Який вигляд має унікальна паморозь

Рідкісне явище має назву кристалічна листоподібна паморозь. За словами фахівця, вона утворюється лише за певних погодних умов.

"Утворюється у безвітряну морозну погоду за рахунок великої різниці температури підстильної поверхні та нижнього шару повітря", - пише Ігор Кібальчич.

Харків'яни побачили одне з найпрекрасніших явищ зими в Україні (фото)Харків'яни побачили одне з найпрекрасніших явищ зими в Україні (фото)Харків'яни побачили одне з найпрекрасніших явищ зими в Україні (фото)

Харків'яни побачили одне з найпрекрасніших явищ зими в Україні (фото)Харків'яни побачили одне з найпрекрасніших явищ зими в Україні (фото)Харків'яни побачили одне з найпрекрасніших явищ зими в Україні (фото)Харків'яни побачили одне з найпрекрасніших явищ зими в Україні (фото)Харків'яни побачили одне з найпрекрасніших явищ зими в Україні (фото)

Так виглядає казкова паморозь у Харкові (фото: facebook.com/mammatocumulus)

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