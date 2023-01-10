Харків'яни побачили одне з найпрекрасніших явищ зими в Україні (фото)

Нещодавно в Харкові зафіксували нічну температуру 18 градусів морозу. Протягом цього часу місцями утворилася неймовірна казкова паморозь.

Світлинами дивовижного явища поділився синоптик Ігор Кібальчич на своїй сторінці у Facebook.