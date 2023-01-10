ua ru
Вт, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Харьковчане увидели одно из самых прекрасных явлений зимы в Украине (фото)

Новина українською →
Харьков, Вторник 10 января 2023 12:23
Харьковчане увидели одно из самых прекрасных явлений зимы в Украине (фото) Явление называется кристаллическая листовидная изморозь (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно в Харькове зафиксировали ночную температуру 18 градусов мороза. В течение этого времени местами образовалась невероятная сказочная изморозь.

Фотографиями удивительного явления поделился синоптик Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook.

Как выглядит уникальная изморозь

Редкое явление называется кристаллическая листовидная изморозь. По словам специалиста, она образуется только при определенных погодных условиях.

"Образуется в безветренную морозную погоду за счет большой разницы температуры подстилающей поверхности и нижнего слоя воздуха", - пишет Игорь Кибальчич.

Харьковчане увидели одно из самых прекрасных явлений зимы в Украине (фото)Харьковчане увидели одно из самых прекрасных явлений зимы в Украине (фото)Харьковчане увидели одно из самых прекрасных явлений зимы в Украине (фото)

Харьковчане увидели одно из самых прекрасных явлений зимы в Украине (фото)Харьковчане увидели одно из самых прекрасных явлений зимы в Украине (фото)Харьковчане увидели одно из самых прекрасных явлений зимы в Украине (фото)Харьковчане увидели одно из самых прекрасных явлений зимы в Украине (фото)Харьковчане увидели одно из самых прекрасных явлений зимы в Украине (фото)

Так выглядит сказочная изморозь в Харькове (фото: facebook.com/mammatocumulus)

Раньше мы рассказывали, будет ли в Украине потепление в ближайшее время.

Читайте также, что ждет горнолыжные курорты в будущем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода харков