"Харчове свинство, а не дієта": тренер розкритикував популярну методику для схуднення

Чи дає результат інтервальне голодування

При інтервальному голодуванні можна їсти лише протягом 8 годин, а решту часу обмежуватись у їжі. Також є схеми, коли дозволено їсти впродовж 6 чи 4 годин, а решту голодувати.

"В інтернеті розповідають про диво-методику схуднення - інтервальне (періодичне) голодування. Вона манить своєю простотою і можливістю їсти все під ряд впродовж восьми (шести, чотирьох) годин на добу. Але ніяка суперметодика не може скасувати фізичні закони. Якщо за 24 години ваше тіло не спалить більше калорій, ніж ви з'їли за 8 годин - ви не будете худнути", - заявляє тренер.

Мандзяк пояснює, що ця методика не може бути дієвою, оскільки часто при ній люди відмовляються від сніданку й протягом визначених годин починають поглинати забагато калорійної їжі, і при цьому очікують, що схуднуть.

"Дозволь людині їсти що і скільки вона хоче, і вона буде їсти калорійну їжу. Але енергія не може зникнути у вашому тілі, якщо ви їли за канонами періодичного голодування. Їсти 8 годин все під ряд - це не періодичне голодування, а варіація харчового свинства", - каже експерт.

Чому ця методика не діє

Тренер наголошує на тому, що не залежно від того, худне людина чи ні, вона має задовольняти потребу організму у незамінних амінокислотах, клітковині, вітамінах і мінералах.

"А для цього вона має їсти достатню кількість овочів, фруктів, ягід, зернових, бобових, молочних продуктів, яєць, м'яса, риби, горіхів та насіння. Вона має сідати до столу, зголоднівши. Саме до столу, а не їсти перед телевізором чи на ходу", - говорить Мандзяк.

Також він додає, що періодичне голодування чудовий інструмент, який тренер й сам застосовує в своєму харчуванні.

"Але це не самодостатня дієта чи методика, це інструмент, який за бажанням можна інтегрувати в свій раціон", - пояснює тренер.