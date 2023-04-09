Чому чоловіки худнуть швидше за жінок? Нутриціолог пояснила цю несправедливість

Жінки часто обурюються, чому вони дотримуються дієти, бігають та багато рухаються, але все одно повільніше худнуть за чоловіків. Ви певно також помічали цю тенденцію.

Відповідь на це питання дала нутриціолог Наталія Кондратюк на своїй сторінці в Instagram .

Яка відмінність у схудненні чоловіків і жінок

"Днями надійшло мені питання від жінки про те, чому вона бігає щоранку по 1 годині додатково, а її чоловік тільки на дивані лежить, ще й тихенько цукерки точить і при цьому худне швидше за неї. Я цілком розділяю загальне жіноче обурення з цього приводу. Але так вже закладено природою", - каже експертка.

Кондратюк наводить основні причини, чому так відбувається.

Різний рівень гормонів

"Перш за все, у жінок та чоловіків відрізняється рівень одних і тих самих гормонів у крові. Це я зараз про тестостерон говорю. Він стимулює спалювання жиру", - каже нутриціолог.

За словами Кондратюк, у жіночому організму його міститься у 15-20 разів менше, ніж у чоловічому.

"Але у жінок значно більше естрогену та прогестерону, які провокують голод. Запитаєте, нащо нам це? Відповідь проста - щоб ми могли стати мамами", - пояснює експерт.

Ще однією причиною є те, що у жінок і чоловіків відрізняються рівні гормонів щитоподібної залози.

Чоловіки мають більше м'язів

"Також важливо зазначити, що у 98% випадках чоловіки мають значно більше м’язів. А м’язи вимагають/витрачають більше енергії (їжі). Тобто, чим їх більше - тим швидше працює метаболізм. Саме тому чоловіки швидко худнуть за умови дефіциту калорій", - каже Кондратюк.