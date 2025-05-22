Харчишин зізнався, що пропонував сину покинути службу в ЗСУ: "Ми вчасно зупинилися"

Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин чесно розповів про свої батьківські переживання за сина Дмитра, який з початку повномасштабного вторгнення Росії служить у Збройних Силах України.
Музикант свідомо обмежив спілкування з сином, аби не впливати на його вибір. Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Харчишина проєкту "Марічка" в YouTube.
"Я не знаю, як би я пережив, якби знав, що він на нулі", - відверто зізнався він.
Харчишин вважає рішення хлопця долучитися до війська правильним. Він намагався рідко телефонувати йому, щоб уникнути зайвого втручання.
Проте в якусь мить Дмитро пошкодував про свій вибір, тому що "відчув, що він там непотрібний".
Тоді батько запропонував залишити військову службу. Втім, вони обидва вчасно зупинилися і вирішили віддалитися один від одного.
"Тобто ми переоцінили і перестали спілкуватися: він побув сам з собою, я - з собою. Я не знаю, в якій він частині, не знаю його командира, я з ним жодного разу не спілкувався", - сказав він.
Харчишин згадав, як його сина перевели до штабу в Житомирі. Первісток музиканта зараз закінчує офіцерські курси, а до цього працював сапером.
Дмитро був дуже злий тоді й звинуватив батька у втручанні. Але артист каже, що навіть не знав, де той служить.
"Я кажу: "Я не причетний, я взагалі не знаю, де ти". Він подумав, що це я подбав про нього: "Всі тепер на мене дивляться, як на якогось там синка-мажора". Хоча він ніколи не був мажором, ніколи нічого не просив", - поділився він.
Саме тому зірковий тато ухвалив рішення триматися подалі від служби свого нащадка.
"Щоб уникнути отаких от провокацій і не створювати моментів для корупції. Я не знаю його командира, я не знаю, до кого звертатися і що робити для того, щоб його забезпечити спокійне перебування в частині", - пояснив він.
Водночас Валерій не приховує: страх за життя сина в нього присутній. Він дуже боїться, що той опиниться на передовій. А коли побачив, як Дмитро оплакує побратима, ще більше запереживав.
"Мій Дмитро, сидячи біля могили на цвинтарі, плакав так, як я ніколи не бачив. Я сказав: "Я не хочу сидіти на цьому місці й бути в такому стані, в якому я бачив тебе", - пригадав музикант.
Після цього вони домовилися з сином, що якщо його покличуть на передову, він обов'язково повідомить батька.
Нагадаємо, Валерій Харчишин раніше вже розповідав про службу свого 27-річного сина. Він розкрив, на якому напрямку працював Дмитро. У музиканта є ще двоє синів від колишньої дружини Юлії. Один з них, 17-річний Євген, має рідкісне невиліковне захворювання.
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