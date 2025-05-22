Харчишин зізнався, що пропонував сину покинути службу в ЗСУ: "Ми вчасно зупинилися"

"Я не знаю, як би я пережив, якби знав, що він на нулі", - відверто зізнався він.

Харчишин вважає рішення хлопця долучитися до війська правильним. Він намагався рідко телефонувати йому, щоб уникнути зайвого втручання.

Проте в якусь мить Дмитро пошкодував про свій вибір, тому що "відчув, що він там непотрібний".

Тоді батько запропонував залишити військову службу. Втім, вони обидва вчасно зупинилися і вирішили віддалитися один від одного.

"Тобто ми переоцінили і перестали спілкуватися: він побув сам з собою, я - з собою. Я не знаю, в якій він частині, не знаю його командира, я з ним жодного разу не спілкувався", - сказав він.

Фронтмен гурту "Друга ріка" про сина в ЗСУ (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Харчишин згадав, як його сина перевели до штабу в Житомирі. Первісток музиканта зараз закінчує офіцерські курси, а до цього працював сапером.

Дмитро був дуже злий тоді й звинуватив батька у втручанні. Але артист каже, що навіть не знав, де той служить.

"Я кажу: "Я не причетний, я взагалі не знаю, де ти". Він подумав, що це я подбав про нього: "Всі тепер на мене дивляться, як на якогось там синка-мажора". Хоча він ніколи не був мажором, ніколи нічого не просив", - поділився він.

Саме тому зірковий тато ухвалив рішення триматися подалі від служби свого нащадка.

"Щоб уникнути отаких от провокацій і не створювати моментів для корупції. Я не знаю його командира, я не знаю, до кого звертатися і що робити для того, щоб його забезпечити спокійне перебування в частині", - пояснив він.

Водночас Валерій не приховує: страх за життя сина в нього присутній. Він дуже боїться, що той опиниться на передовій. А коли побачив, як Дмитро оплакує побратима, ще більше запереживав.

"Мій Дмитро, сидячи біля могили на цвинтарі, плакав так, як я ніколи не бачив. Я сказав: "Я не хочу сидіти на цьому місці й бути в такому стані, в якому я бачив тебе", - пригадав музикант.

Після цього вони домовилися з сином, що якщо його покличуть на передову, він обов'язково повідомить батька.



Нагадаємо, Валерій Харчишин раніше вже розповідав про службу свого 27-річного сина. Він розкрив, на якому напрямку працював Дмитро. У музиканта є ще двоє синів від колишньої дружини Юлії. Один з них, 17-річний Євген, має рідкісне невиліковне захворювання.