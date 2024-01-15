Харчишин натякнув на причини розлучення з дружиною після 13-ти років шлюбу

Валерій Харчишин про розлучення з дружиною

Музикант зізнався, що не вміє говорити про особисте, однак дещо він все-таки розповів ведучому Тімуру Мірошниченко.

"Я нині розлучений, це факт. Офіційно я вільний. На мою думку, розлучаються зараз люди з трьох причин. Перша - я не вірю в кохання на відстані, друга причина - в критичних ситуаціях люди стають самі собою".

Валерій Харчишин з колишньою дружиною (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

"Третя причина - як би ви там не домовлялися, скільки б у вас не було дітей, кохання не питає дозволу прийти в твоє життя і в кожного воно може з’явитися, а далі або ти його побореш, або ти віддаси себе йому от і все", - відверто відповів співак.

Нагадаємо, з 2009 року рокер був одружений на Юлії Кузьминській. У них народилося троє дітей.

Валерій Харчишин з колишньою дружиною (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Один із синів страждає від невиліковного захворювання. Тяжке випробування не згуртувало подружжя.

На фоні цієї проблеми у пари зіпсувалися стосунки. У результаті їх союз розпався після 13 років спільного життя. Про це він розповів у травні 2022 року.