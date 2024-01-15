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Харчишин намекнул на причины развода с женой после 13-ти лет брака

Валерий Харчишин с бывшей женой (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин решил немного приоткрыть занавес личной жизни и рассказал о разрыве с женой Юлей после 13 лет супружеской жизни. Также артист поделился мнением, почему сейчас так много пар разводится.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для рубрики "ЖВЛ Представляє".

Валерий Харчишин о разводе с женой

Музыкант признался, что не умеет говорить о личном, однако кое-что он все-таки рассказал ведущему Тимуру Мирошниченко.

"Я сейчас разведен, это факт. Официально я свободен. По моему мнению, разводятся сейчас люди по трем причинам. Первая - я не верю в любовь на расстоянии, вторая причина - в критических ситуациях люди становятся сами собой".

Валерий Харчишин с бывшей женой (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

"Третья причина - как бы вы там не договаривались, сколько бы у вас не было детей, любовь не спрашивает разрешения прийти в твою жизнь и у каждого она может появиться, а дальше или ты ее поборешь, или ты отдашь себя ему вот и все", - откровенно ответил певец.

 

Напомним, с 2009 года рокер был женат на Юлии Кузьминской. У них родилось трое детей.

Валерий Харчишин с бывшей женой (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Один из сыновей страдает неизлечимым заболеванием. Тяжелое испытание не сплотило супругов.

На фоне этой проблемы у пары испортились отношения. В результате их союз распался после 13 лет совместной жизни. Об этом он рассказал в мае 2022 года.

Недавно Могилевская рассказала, как познакомилась с любимым.

Также Оля Цыбульская честно ответила, изменяла ли мужу за более 20 лет отношений.

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