Харчишин розповів про жахливі наслідки ДТП, в якій він ледь не загинув

Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин у 2007 році потрапив у страшну аварію. За словами музиканта, після цього він довго оговтувався від її наслідків, а також зробив переоцінку життєвих цінностей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для YouTube-проекту "Наодинці".

Харчишин - про ДТП

Валерій зізнався: аварія сталася у період, коли він займався "самокопанням", намагався знайти сенс життя.

"Мабуть, у кожної творчої людини є клопіт з собою і треба якось з собою домовитись, постійні самокопання. Я дуже довго страждав від якихось людських речей, типу кохання, розлучення, були думки що це за життя, що за люди мене оточують, хто я. Певне знеціння було себе. Період нерозуміння, що робити з "Другою Рікою", - згадав Харчишин.

"Друга ріка" (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_d)

Потім, за словами артиста, сталася ДТП, наслідки якої ще дуже довго відображалися на його здоров’ї.

"В цей самий момент, коли я подумав, що це за життя, нафіга воно потрібне, прийшов той урок. Я не цінував народження сина. В мене з'явився другий син, я мав би бути щасливий від того, що все добре. "Друга Ріка" стартує, заробляє якісь гроші. Я чомусь жалівся сам собі. І тут всесвіт, вища сила надсилає в такий момент урок. На тобі, хочеш зрозуміти, як воно буває гірше? Хочеш зрозуміти, що таке життя, яку воно має вагу? На дивись. І я такий прокидаюсь. Хто я. Де я. Що я. Втрата пам'яті, подвійний перелом склепіння черепа і втрата нюху. Я не відчував запахів, смаків дуже довго. Протягом року, здається", - розповів співак.

Валерій Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_d)

Він також додав, що вдячний за цей урок, тому що йому пощастило вижити.

"Урок був класний. Він перший і запам'ятався надовго. Я одразу зрозумів. Я був, на диво, ефективним після того. Я любив життя, людей. Я був вдячний за такий урок, я був вдячний, що залишився живий. Я відчував смак життя. Відновився нюх. Я відчув життя по-новому", - сказав виконавець.

Що відомо про аварію

25 вересня 2007 року Валерій Харчишин поспішав з Києва до Житомира в пологовий будинок до новонародженого сина Євгена та дівчини Юлії, яка згодом стала його дружиною.

Дорогою артист не впорався з керуванням і на великій швидкості в'їхав в дерево.

Завдяки оперативності та правильним діям медиків, артист все ще з нами.

Валерій Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_d)