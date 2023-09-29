Харчишин рассказал об ужасных последствиях ДТП, в котором он едва не погиб

Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин в 2007 году попал в страшную аварию. По словам музыканта, после этого он долго приходил в себя от ее последствий, а также сделал переоценку жизненных ценностей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для YouTube-проекта "Наодинці".

Харчишин - о ДТП

Валерий признался: авария произошла в период, когда он занимался "самокопанием", пытался найти смысл жизни.

"Видимо, у каждого творческого человека есть хлопоты с собой и надо как-то с собой договориться, постоянные самокопания. Я очень долго страдал от каких-то человеческих вещей, типа любви, развода, были мысли что это за жизнь, что за люди меня окружают, кто я. Полное обесценивание было себя. Период непонимания, что делать с "Другою рікою", - вспомнил Харчишин.

"Вторая река" (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_d)

Затем, по словам артиста, произошло ДТП, последствия которого еще очень долго отражались на его здоровье.

"В этот самый момент, когда я подумал, что это за жизнь, нафига она нужна, пришел тот урок. Я не ценил рождение сына. У меня появился второй сын, я должен быть счастлив от того, что все хорошо." Друга Ріка" стартует, зарабатывает какие-то деньги. Я почему-то жаловался сам себе. И здесь вселенная, высшая сила присылает в такой момент урок. На тебе, хочешь понять, как она бывает хуже? Хочешь понять, что такое жизнь, какая она имеет вес? На смотри. И я такой просыпаюсь. Кто я. Где я. Что я. Потеря памяти, двойной перелом свода черепа и потеря обоняния. Я не чувствовал запахов, вкусов очень долго. В течение года, кажется", - рассказал певец.

Валерий Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_d)

Он также добавил, что благодарен за этот урок, потому что ему удалось выжить.

"Урок был классный. Он первый и запомнился надолго. Я сразу понял. Я был, на удивление, эффективным после того. Я любил жизнь, людей. Я был благодарен за такой урок, я был благодарен, что остался жив. Я чувствовал вкус жизни. Восстановилось обоняние. Я почувствовал жизнь по-новому", - сказал исполнитель.

Что известно об аварии

25 сентября 2007 года Валерий Харчишин спешил из Киева в Житомир в роддом к новорожденному сыну Евгению и девушке Юлии, которая впоследствии стала его женой.

По дороге артист не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево.

Благодаря оперативности и правильным действиям медиков артист все еще с нами.

Валерій Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_d)