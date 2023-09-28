Тунель кохання, кладовище, гори та інші місця сили українських акторів

На честь Дня туризму, який відзначають 27 вересня, актори серіалів Нового каналу "Зв’язок", "Голова" та "Будиночок на щастя" - поділились історіями та емоціями з подорожей особливими для них місцями.

Дмитро Вівчарюк актор серіалу Зв’язок

Закликаю кожного відвідати Чернівецький університет, Кам’янець-Подільську фортецю, Антонієві печери в Чернігові, а також Свірзький замок, Личаківське кладовище та Дім Івана Франка на Львівщині.

А ще ви маєте побувати на горах Драгобрат, Піп Іван та у Ворохті під Івано-Франківськом.

Точно знаю, що кожен українець має прогулятися вечірнім київським Подолом, одеською Дерибасівською та іншими гарними вулицями наших міст.

В Україні надзвичайно багато прекрасних місць, які мають відвідати не лише українці, а й увесь світ! - зазначає Дмитро Вівчарюк.

Дмитро Вівчарук (фото: прес-служба Нового каналу)

Іра Гришак акторка ситкому Голова

Для мене одне з найпрекрасніших місць на землі - це українські Карпати, - розповідає Іра Гришак.

Тиша та природа зачаровують! В горах я відновлююся, набираюся натхнення та сил. Мені здається, що там я вимикаюсь і абсолютно перевертаю свою свідомість. Тому Карпати - це однозначно любов, місце сили та народження нових ідей!

Ірина Гришак (фото: пресс-служба Нового каналу)

Олександр Сугак актор серіалу Зв’язок

Я можу виділити два улюблених міста: Львів і Кам’янець-Подільський. Там класна енергетика, і я почуваюся комфортно та спокійно, - ділиться Саша Сугак.

Львів - тепле, душевне місто, в якому відчуваю спокій та натхнення.

А з Кам’янець-Подільським у мене пов’язана яскрава історія. Якось блукав вулицями й вирішив піти на зворотну сторону замку. Зайшов не зі звичного ракурсу, який ми завжди бачимо на фотографіях, і сів на газончик. Там приватний сектор, пасовища. Краса! Дивився на замок, і це було так дивно, незвично. Ніби відкрив зворотну сторону місяця.

Олександр Сугак (фото: прес-служба Нового каналу)

Даша Петрожицька акторка серіалу Будиночок на щастя

Я пораджу поїхати в Тунель кохання, що у Клевані на Рівненщині. Це неймовірне місце! Була там один раз у житті: 2016 року на зйомці. Але досі памʼятаю це відчуття, - ділиться Даша Петрожицька.

Дуже хочу потрапити туди ще раз, але з коханою людиною. Кажуть, якщо пройтися тим тунелем зі своєю другою половинкою, то кохання буде вічним. Це, звісно, казкова легенда, але звучить гарно.

Даша Петрожицька у тунелі кохання (фото: прес-служба Нового каналу)

Дмитро Гирявець актор серіалу Голова

Туризм Україною подарував багато незабутніх моментів. Наприклад, Харків! З перших хвилин перебування на вокзалі це місто зустріло мене обшуком і німецькими вівчарками. Собачка щось винюхав у мене в карманах, тож довелося викладати всю свою "туристичну торбу", аби знайти, що саме "сподобалося" песику. За кілька хвилин обшуку стало зрозуміло, що мабуть він, як і я, має алергію, тому що зреагував на відкриту пластинку протиалергічних таблеток лоратадин, - зі сміхом пригадує Дмитро

Можна багато говорити про цікаві зустрічі, неймовірно красиві місця, кумедні ситуації, які чекають кожного, хто відкриває для себе українські міста, та найважливішим місцем сили особисто для мене є моя рідна Біла Церква. В дитинстві був там дослідником та відкривачем вулиць, околиць і районів, потім гідом, а тепер я просто закоханий у це місто турист. Усім дуже знайомий та свій турист.

Дмитро Гирявець (фото: прес-служба Нового каналу)

Дивіться серіал "Зв’язок" вже з 16 жовтня в ефірі Нового каналу! "Голову" чекайте одразу після нього. А новини щодо прем’єри нового сезону "Будиночка на щастя" з оновленим акторським складом, моніторте на сайті та у соцмережах телеканалу.