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Тунель кохання, кладовище, гори та інші місця сили українських акторів

Четвер 28 вересня 2023 15:22
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Тунель кохання, кладовище, гори та інші місця сили українських акторів Улюблені місця українських акторів для відновлення сил (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

На честь Дня туризму, який відзначають 27 вересня, актори серіалів Нового каналу "Зв’язок", "Голова" та "Будиночок на щастя" - поділились історіями та емоціями з подорожей особливими для них місцями.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про улюблені місця сили акторів відомих українських серіалів.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: коментарі Дмитра Вівчарюка, Ірини Гришак, Даші Петрожицької, Дмитра Гирявця, Олександра Сугака.

Дмитро Вівчарюк актор серіалу Зв’язок

Закликаю кожного відвідати Чернівецький університет, Кам’янець-Подільську фортецю, Антонієві печери в Чернігові, а також Свірзький замок, Личаківське кладовище та Дім Івана Франка на Львівщині.

А ще ви маєте побувати на горах Драгобрат, Піп Іван та у Ворохті під Івано-Франківськом.

Точно знаю, що кожен українець має прогулятися вечірнім київським Подолом, одеською Дерибасівською та іншими гарними вулицями наших міст.

В Україні надзвичайно багато прекрасних місць, які мають відвідати не лише українці, а й увесь світ! - зазначає Дмитро Вівчарюк.

Тунель кохання, кладовище, гори та інші місця сили українських акторів

Дмитро Вівчарук (фото: прес-служба Нового каналу)

Іра Гришак акторка ситкому Голова

Для мене одне з найпрекрасніших місць на землі - це українські Карпати, - розповідає Іра Гришак.

Тиша та природа зачаровують! В горах я відновлююся, набираюся натхнення та сил. Мені здається, що там я вимикаюсь і абсолютно перевертаю свою свідомість. Тому Карпати - це однозначно любов, місце сили та народження нових ідей!

Тунель кохання, кладовище, гори та інші місця сили українських акторів

Ірина Гришак (фото: пресс-служба Нового каналу)

Олександр Сугак актор серіалу Зв’язок

Я можу виділити два улюблених міста: Львів і Кам’янець-Подільський. Там класна енергетика, і я почуваюся комфортно та спокійно, - ділиться Саша Сугак.

Львів - тепле, душевне місто, в якому відчуваю спокій та натхнення.

А з Кам’янець-Подільським у мене пов’язана яскрава історія. Якось блукав вулицями й вирішив піти на зворотну сторону замку. Зайшов не зі звичного ракурсу, який ми завжди бачимо на фотографіях, і сів на газончик. Там приватний сектор, пасовища. Краса! Дивився на замок, і це було так дивно, незвично. Ніби відкрив зворотну сторону місяця.

Тунель кохання, кладовище, гори та інші місця сили українських акторів

Олександр Сугак (фото: прес-служба Нового каналу)

Даша Петрожицька акторка серіалу Будиночок на щастя

Я пораджу поїхати в Тунель кохання, що у Клевані на Рівненщині. Це неймовірне місце! Була там один раз у житті: 2016 року на зйомці. Але досі памʼятаю це відчуття, - ділиться Даша Петрожицька.

Дуже хочу потрапити туди ще раз, але з коханою людиною. Кажуть, якщо пройтися тим тунелем зі своєю другою половинкою, то кохання буде вічним. Це, звісно, казкова легенда, але звучить гарно.

Тунель кохання, кладовище, гори та інші місця сили українських акторів

Даша Петрожицька у тунелі кохання (фото: прес-служба Нового каналу)

Дмитро Гирявець актор серіалу Голова

Туризм Україною подарував багато незабутніх моментів. Наприклад, Харків! З перших хвилин перебування на вокзалі це місто зустріло мене обшуком і німецькими вівчарками. Собачка щось винюхав у мене в карманах, тож довелося викладати всю свою "туристичну торбу", аби знайти, що саме "сподобалося" песику. За кілька хвилин обшуку стало зрозуміло, що мабуть він, як і я, має алергію, тому що зреагував на відкриту пластинку протиалергічних таблеток лоратадин, - зі сміхом пригадує Дмитро

Можна багато говорити про цікаві зустрічі, неймовірно красиві місця, кумедні ситуації, які чекають кожного, хто відкриває для себе українські міста, та найважливішим місцем сили особисто для мене є моя рідна Біла Церква. В дитинстві був там дослідником та відкривачем вулиць, околиць і районів, потім гідом, а тепер я просто закоханий у це місто турист. Усім дуже знайомий та свій турист.

Тунель кохання, кладовище, гори та інші місця сили українських акторів

Дмитро Гирявець (фото: прес-служба Нового каналу)

Дивіться серіал "Зв’язок" вже з 16 жовтня в ефірі Нового каналу! "Голову" чекайте одразу після нього. А новини щодо прем’єри нового сезону "Будиночка на щастя" з оновленим акторським складом, моніторте на сайті та у соцмережах телеканалу.

Раніше ми писали ці фільми та серіали про Україну має подивитися кожен.

А також розповідали про 6 потужних історичних фільмів про українських героїв.

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