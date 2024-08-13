Харчишин розповів, що з його будинком, який на початку війни знищили росіяни: "Не збирався там жити"

Харчишин висловився про зруйнований окупантами будинок

Фронтмен гурту "Друга Ріка" зауважив, що відновити житло - його обов'язок перед дітьми, оскільки він хоче повернути їм дах над головою, повернути частину їхньої родини та країни.

Сам зірка там жити не збирався. Окрім того, своїм прикладом він хоче надихнути інших земляків, які зневірилися через втрату дому під час повномасштабної війни.

"Я там не збирався жити, цей будинок - це моє зобов’язання перед моїми дітьми, вони втратили свою домівку, і я мав її повернути, як частину їхньої України, бо кожна дитина асоціює свою домівку зі своєю країною. Це було натхненням, мабуть, мотиватором для тих людей, які втратили надію і не дочекалися від держави допомоги. Я б хотів своїм прикладом показати, що не варто опускати руки, варто починати жити тут і тепер", - сказав Валерій.

Валерій розповів про будинок, розташований біля Гостомеля (скриншот)

Харчишин зазначив, що, на його думку, як тільки закінчаться роботи з нерухомістю, його нащадки туди переїдуть і будуть там жити.

"У цьому будинку наразі ніхто не мешкає, тривають ландшафтні роботи, меблі, я в тому не беру участі, тому не знаю, як тільки завершиться ось ця частина з облаштуванням для мешкання, для проживання, я думаю, що вони переїдуть", - сказав музикант.

Раніше у домі під Києвом знаменитість жив разом зі своїми дітьми та дружиною Юлією. Проте після розлучення він виїхав звідти.

Нагадаємо, у шлюбі з колишньою обраницею в артиста народилося троє синів.

Коментуючи тему знищеного будинку, Валерій також показував його жахливі кадри. Тоді він заявляв, що та власність "була частиною його життя".

Артист показував, що залишилося від його будинку після російської атаки (скриншот)